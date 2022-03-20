https://ria.ru/20220320/mariupol-1779131554.html

Поезд с беженцами из Мариуполя отправился в Рязань

Поезд с беженцами из Мариуполя отправился в Рязань - РИА Новости, 20.03.2022

Поезд с беженцами из Мариуполя отправился в Рязань

Поезд с беженцами из Мариуполя отправился с вокзала Таганрога Ростовской области в Рязань, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T14:21

2022-03-20T14:21

2022-03-20T14:21

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ТАГАНРОГ (Ростовская обл), 20 мар - РИА Новости. Поезд с беженцами из Мариуполя отправился с вокзала Таганрога Ростовской области в Рязань, передает корреспондент РИА Новости с места события.Поезд с беженцами из Мариуполя отправился из Таганрога в 13.50. По словам его пассажиров, состав едет до Рязани. Корреспондент РИА Новости насчитала около 20 вагонов в составе поезда.Украинские радикалы в Мариуполе "так же, как это делали в осажденном Берлине в 1945 году, удерживают жителей в качестве живого щита, не давая им эвакуироваться и размещая рядом с жилыми объектами тяжелые вооружения в нарушение норм международного гуманитарного права", заявил на заседании Совбеза ООН 18 марта постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты продолжают удерживать более 4,5 миллиона мирных граждан в качестве "живого щита" в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, накопилось уже более 2,7 миллиона желающих эвакуироваться в Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220320/mariupol-1779127704.html

https://ria.ru/20220319/mariupol-1779021033.html

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Дарья Буймова

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