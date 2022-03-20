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Поезд с беженцами из Мариуполя отправился в Рязань - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779131554.html
Поезд с беженцами из Мариуполя отправился в Рязань
Поезд с беженцами из Мариуполя отправился в Рязань - РИА Новости, 20.03.2022
Поезд с беженцами из Мариуполя отправился в Рязань
Поезд с беженцами из Мариуполя отправился с вокзала Таганрога Ростовской области в Рязань, передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:21
2022-03-20T14:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
владимир путин
василий небензя
луганская народная республика
киев
россия
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ТАГАНРОГ (Ростовская обл), 20 мар - РИА Новости. Поезд с беженцами из Мариуполя отправился с вокзала Таганрога Ростовской области в Рязань, передает корреспондент РИА Новости с места события.Поезд с беженцами из Мариуполя отправился из Таганрога в 13.50. По словам его пассажиров, состав едет до Рязани. Корреспондент РИА Новости насчитала около 20 вагонов в составе поезда.Украинские радикалы в Мариуполе "так же, как это делали в осажденном Берлине в 1945 году, удерживают жителей в качестве живого щита, не давая им эвакуироваться и размещая рядом с жилыми объектами тяжелые вооружения в нарушение норм международного гуманитарного права", заявил на заседании Совбеза ООН 18 марта постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты продолжают удерживать более 4,5 миллиона мирных граждан в качестве "живого щита" в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, накопилось уже более 2,7 миллиона желающих эвакуироваться в Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779127704.html
https://ria.ru/20220319/mariupol-1779021033.html
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в мире, михаил мизинцев, владимир путин, василий небензя, луганская народная республика, киев, россия, мариуполь, совет безопасности оон, вооруженные силы рф
14:21 20.03.2022
 
Поезд с беженцами из Мариуполя отправился в Рязань

Поезд с беженцами из Мариуполя отправился с вокзала Таганрога в Рязань

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе . Архивное фото
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ТАГАНРОГ (Ростовская обл), 20 мар - РИА Новости. Поезд с беженцами из Мариуполя отправился с вокзала Таганрога Ростовской области в Рязань, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Поезд с беженцами из Мариуполя отправился из Таганрога в 13.50. По словам его пассажиров, состав едет до Рязани. Корреспондент РИА Новости насчитала около 20 вагонов в составе поезда.
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 13:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из Мариуполя рассказали, как выживали без воды и газа
Украинские радикалы в Мариуполе "так же, как это делали в осажденном Берлине в 1945 году, удерживают жителей в качестве живого щита, не давая им эвакуироваться и размещая рядом с жилыми объектами тяжелые вооружения в нарушение норм международного гуманитарного права", заявил на заседании Совбеза ООН 18 марта постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты продолжают удерживать более 4,5 миллиона мирных граждан в качестве "живого щита" в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, накопилось уже более 2,7 миллиона желающих эвакуироваться в Россию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Жительница Мариуполя о расстреле мирных жителей - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевВладимир ПутинВасилий НебензяЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияМариупольСовет Безопасности ООНВооруженные силы РФ
 
 
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