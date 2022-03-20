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Беженцы из Мариуполя рассказали, как выживали без воды и газа - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779127704.html
Беженцы из Мариуполя рассказали, как выживали без воды и газа
Беженцы из Мариуполя рассказали, как выживали без воды и газа - РИА Новости, 20.03.2022
Беженцы из Мариуполя рассказали, как выживали без воды и газа
Беженцы из Мариуполя рассказали РИА Новости о том, как выживали без продуктов, воды, газа и канализации. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:46
2022-03-20T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
владимир путин
василий небензя
луганская народная республика
киев
россия
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ТАГАНРОГ (Ростовская обл.), 20 мар - РИА Новости. Беженцы из Мариуполя рассказали РИА Новости о том, как выживали без продуктов, воды, газа и канализации.На первом пути вокзала в Таганроге стоит поезд, сформированный специально для отправки беженцев из Мариуполя в другой регион России. Как сообщили РИА его пассажиры, состав повезет их в Рязань."Нас привезли на вокзал сегодня ночью. Говорят, что после обеда поедем", - сказал один из беженцев по имени Александр.Он также рассказал, как несколько дней он и его семья провели в квартире без воды, отопления и почти без еды. "Сидели во все одетые, в одеялах. Сваришь одну картошку, дитю вторую положишь, яичко напополам - вот что за сутки я ел, и кружка холодного чая", - говорит Александр.Мужчину, как и других его соседей, эвакуировали военные ДНР.К разговору подключается еще один мужчина, который вышел из вагона на перрон покурить: "Люди на улицу помои выносили. В кульке, туалет же не работает. Приходилось снег топить, чтобы хоть какая-то вода была, дождевую воду собирали", - рассказал Игорь.По его словам, без газа и света людям приходилось готовить на костре возле подъезда.Украинские радикалы в Мариуполе "так же, как это делали в осажденном Берлине в 1945 году, удерживают жителей в качестве живого щита, не давая им эвакуироваться и размещая рядом с жилыми объектами тяжелые вооружения в нарушение норм международного гуманитарного права", заявил на заседании Совбеза ООН 18 марта постпред РФ при организации Василий Небензя.Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты продолжают удерживать более 4,5 миллиона мирных граждан в качестве "живого щита" в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, накопилось уже более 2,7 миллиона желающих эвакуироваться в Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779120079.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220319/mariupol-1779067396.html
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в мире, михаил мизинцев, владимир путин, василий небензя, луганская народная республика, киев, россия, совет безопасности оон, вооруженные силы рф
13:46 20.03.2022
 
Беженцы из Мариуполя рассказали, как выживали без воды и газа

Беженцы из Мариуполя рассказали, как выживали без продуктов, воды

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения в селе Безыменное. Архивное фото
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ТАГАНРОГ (Ростовская обл.), 20 мар - РИА Новости. Беженцы из Мариуполя рассказали РИА Новости о том, как выживали без продуктов, воды, газа и канализации.
На первом пути вокзала в Таганроге стоит поезд, сформированный специально для отправки беженцев из Мариуполя в другой регион России. Как сообщили РИА его пассажиры, состав повезет их в Рязань.
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За неделю из Мариуполя на частном транспорте выехали 39 тысяч жителей
"Нас привезли на вокзал сегодня ночью. Говорят, что после обеда поедем", - сказал один из беженцев по имени Александр.
Он также рассказал, как несколько дней он и его семья провели в квартире без воды, отопления и почти без еды. "Сидели во все одетые, в одеялах. Сваришь одну картошку, дитю вторую положишь, яичко напополам - вот что за сутки я ел, и кружка холодного чая", - говорит Александр.
Мужчину, как и других его соседей, эвакуировали военные ДНР.
К разговору подключается еще один мужчина, который вышел из вагона на перрон покурить: "Люди на улицу помои выносили. В кульке, туалет же не работает. Приходилось снег топить, чтобы хоть какая-то вода была, дождевую воду собирали", - рассказал Игорь.
По его словам, без газа и света людям приходилось готовить на костре возле подъезда.
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Украинские радикалы в Мариуполе "так же, как это делали в осажденном Берлине в 1945 году, удерживают жителей в качестве живого щита, не давая им эвакуироваться и размещая рядом с жилыми объектами тяжелые вооружения в нарушение норм международного гуманитарного права", заявил на заседании Совбеза ООН 18 марта постпред РФ при организации Василий Небензя.
Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты продолжают удерживать более 4,5 миллиона мирных граждан в качестве "живого щита" в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населенных пунктах, накопилось уже более 2,7 миллиона желающих эвакуироваться в Россию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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