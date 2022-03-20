За неделю из Мариуполя на частном транспорте выехали 39 тысяч жителей
За неделю из Мариуполя на частном транспорте эвакуировались 39 тысяч жителей
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроверка машины с беженцами на выезде из Мариуполя
Проверка машины с беженцами на выезде из Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более 39 тысяч жителей Мариуполя эвакуировались из города на частном транспорте за последнюю неделю, сообщил мариупольский горсовет.
"Без тишины. Из Мариуполя на частном транспорте эвакуировались 39 426 человек. За последнюю неделю, несмотря на то, что фактически режима тишины не было, открытым коридором "Мариуполь – Бердянск – Запорожье" выехали более 39 тысяч мариупольцев. Люди вырывались из блокадного Мариуполя на собственном транспорте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего более 8 тысяч легковых машин выехали из города в сторону Бердянска, откуда потом поехали в Запорожье. "Для тех, кто по разным причинам не мог самостоятельно продолжить движение, организовали эвакуацию автобусами из Бердянска в Запорожье", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.