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За неделю из Мариуполя на частном транспорте выехали 39 тысяч жителей - РИА Новости, 20.03.2022
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За неделю из Мариуполя на частном транспорте выехали 39 тысяч жителей
За неделю из Мариуполя на частном транспорте выехали 39 тысяч жителей - РИА Новости, 20.03.2022
За неделю из Мариуполя на частном транспорте выехали 39 тысяч жителей
Более 39 тысяч жителей Мариуполя эвакуировались из города на частном транспорте за последнюю неделю, сообщил мариупольский горсовет. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:36
2022-03-20T12:36
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
запорожье
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более 39 тысяч жителей Мариуполя эвакуировались из города на частном транспорте за последнюю неделю, сообщил мариупольский горсовет."Без тишины. Из Мариуполя на частном транспорте эвакуировались 39 426 человек. За последнюю неделю, несмотря на то, что фактически режима тишины не было, открытым коридором "Мариуполь – Бердянск – Запорожье" выехали более 39 тысяч мариупольцев. Люди вырывались из блокадного Мариуполя на собственном транспорте", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего более 8 тысяч легковых машин выехали из города в сторону Бердянска, откуда потом поехали в Запорожье. "Для тех, кто по разным причинам не мог самостоятельно продолжить движение, организовали эвакуацию автобусами из Бердянска в Запорожье", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.&nbsp;По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779112402.html
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779100822.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, запорожье
12:36 20.03.2022
 
За неделю из Мариуполя на частном транспорте выехали 39 тысяч жителей

За неделю из Мариуполя на частном транспорте эвакуировались 39 тысяч жителей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроверка машины с беженцами на выезде из Мариуполя
Проверка машины с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Проверка машины с беженцами на выезде из Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более 39 тысяч жителей Мариуполя эвакуировались из города на частном транспорте за последнюю неделю, сообщил мариупольский горсовет.
"Без тишины. Из Мариуполя на частном транспорте эвакуировались 39 426 человек. За последнюю неделю, несмотря на то, что фактически режима тишины не было, открытым коридором "Мариуполь – Бердянск – Запорожье" выехали более 39 тысяч мариупольцев. Люди вырывались из блокадного Мариуполя на собственном транспорте", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что всего более 8 тысяч легковых машин выехали из города в сторону Бердянска, откуда потом поехали в Запорожье. "Для тех, кто по разным причинам не мог самостоятельно продолжить движение, организовали эвакуацию автобусами из Бердянска в Запорожье", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияЗапорожье
 
 
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