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Киев затрудняет отъезд беженцев из Мариуполя в Россию, заявил Затулин - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779112402.html
Киев затрудняет отъезд беженцев из Мариуполя в Россию, заявил Затулин
Киев затрудняет отъезд беженцев из Мариуполя в Россию, заявил Затулин - РИА Новости, 20.03.2022
Киев затрудняет отъезд беженцев из Мариуполя в Россию, заявил Затулин
Власти Украины создают максимальные препятствия для выезда жителей Мариуполя в Россию, сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:15
2022-03-20T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
луганская народная республика
мариуполь
вооруженные силы рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Власти Украины создают максимальные препятствия для выезда жителей Мариуполя в Россию, сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Почти 11 тысяч жителей Украины за 4 дня пересекли границу с Россией в пунктах пропуска на севере Крыма, сообщили власти региона. Очередь из автомобилей в Крым растянулась на несколько километров. По решению главы Крыма возле пункта пропуска разворачивается АЗС, чтобы выдавать людям топливо. Здесь также развернуты полевые кухни, выдается гуманитарная помощь. На границе побывал и депутат Затулин."Мы знаем, поскольку военная операция в Мариуполе заканчивается, будут еще беженцы с этой территории. Мы понимаем, что правительство Украины, исходя из своего марионеточного положения, делает максимум для того, чтобы затруднить исход граждан Украины на территорию России. Открывает коридоры в сторону западных границ и Польши, ЕС, и препятствует, в том числе силой, людям, живущих в этих городах Украины, чтобы они добирались до близко расположенной границы России. А мы со своей стороны должны этому противостоять и делать все, чтобы люди поняли, что в России их ждут и им сочувствуют", - приводит слова Затулина мининформ Крыма.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779100822.html
https://ria.ru/20220319/mariupol-1779021033.html
россия
луганская народная республика
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владимир путин, россия, луганская народная республика, мариуполь, вооруженные силы рф, в мире
11:15 20.03.2022
 
Киев затрудняет отъезд беженцев из Мариуполя в Россию, заявил Затулин

Депутат Затулин заявил, что Киев затрудняет выезд беженцев из Мариуполя в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НА ДНР общается с беженцами на выезде из Мариуполя
Военнослужащий НА ДНР общается с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий НА ДНР общается с беженцами на выезде из Мариуполя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Власти Украины создают максимальные препятствия для выезда жителей Мариуполя в Россию, сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Почти 11 тысяч жителей Украины за 4 дня пересекли границу с Россией в пунктах пропуска на севере Крыма, сообщили власти региона. Очередь из автомобилей в Крым растянулась на несколько километров. По решению главы Крыма возле пункта пропуска разворачивается АЗС, чтобы выдавать людям топливо. Здесь также развернуты полевые кухни, выдается гуманитарная помощь. На границе побывал и депутат Затулин.
Бойцы Народной милиции ДНР осматривают машину, на которой приехали беженцы в село Безыменное в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека
"Мы знаем, поскольку военная операция в Мариуполе заканчивается, будут еще беженцы с этой территории. Мы понимаем, что правительство Украины, исходя из своего марионеточного положения, делает максимум для того, чтобы затруднить исход граждан Украины на территорию России. Открывает коридоры в сторону западных границ и Польши, ЕС, и препятствует, в том числе силой, людям, живущих в этих городах Украины, чтобы они добирались до близко расположенной границы России. А мы со своей стороны должны этому противостоять и делать все, чтобы люди поняли, что в России их ждут и им сочувствуют", - приводит слова Затулина мининформ Крыма.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы РФВ мире
 
 
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