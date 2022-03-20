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В ЛНР заявили, что Украина готовилась применить химическое оружие - РИА Новости, 20.03.2022
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В ЛНР заявили, что Украина готовилась применить химическое оружие
В ЛНР заявили, что Украина готовилась применить химическое оружие - РИА Новости, 20.03.2022
В ЛНР заявили, что Украина готовилась применить химическое оружие
Вблизи одной из газовых станций на территории, освобожденной силами ЛНР, обнаружено захоронение химически опасных веществ, заявила руководитель Специальной... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:01
2022-03-20T14:16
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Вблизи одной из газовых станций на территории, освобожденной силами ЛНР, обнаружено захоронение химически опасных веществ, заявила руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства Украины, первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока."Мы нашли, предположительно, захоронение химически опасных веществ возле реки Северский Донец, вблизи газовой станции, при взрыве которой детонация &lt;...&gt; привела бы к страшным, катастрофическим последствиям", — сказала представитель ведомства журналистам.По ее словам, власти ЛНР получили подтверждение того, что на протяжении "всех этих восьми лет" власти в Киеве, "абсолютно презрев нормы международного права", собирались применить химическое оружие.Как считают в Луганске, "освобождение новых населенных пунктов, находившихся под оккупацией Украины", дает возможность получать подтверждения "уже имеющейся информации о военных преступлениях" украинского руководства.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление развивают силы республик Донбасса, они взяли под контроль уже около ста населенных пунктов.На юге Украины российская армия заняла Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/naemniki-1779120398.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
13:01 20.03.2022 (обновлено: 14:16 20.03.2022)
 
В ЛНР заявили, что Украина готовилась применить химическое оружие

В ЛНР рассказали о найденном доказательстве того, что Киев готовился применить химоружие

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Вблизи одной из газовых станций на территории, освобожденной силами ЛНР, обнаружено захоронение химически опасных веществ, заявила руководитель Специальной комиссии по фиксации преступлений военно-политического руководства Украины, первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
"Мы нашли, предположительно, захоронение химически опасных веществ возле реки Северский Донец, вблизи газовой станции, при взрыве которой детонация <...> привела бы к страшным, катастрофическим последствиям", — сказала представитель ведомства журналистам.
По ее словам, власти ЛНР получили подтверждение того, что на протяжении "всех этих восьми лет" власти в Киеве, "абсолютно презрев нормы международного права", собирались применить химическое оружие.
Как считают в Луганске, "освобождение новых населенных пунктов, находившихся под оккупацией Украины", дает возможность получать подтверждения "уже имеющейся информации о военных преступлениях" украинского руководства.
Военнослужащие армии Грузии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 12:24В мире
СМИ: на Украине погибли трое грузинских военнослужащих
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Параллельно наступление развивают силы республик Донбасса, они взяли под контроль уже около ста населенных пунктов.
На юге Украины российская армия заняла Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 11:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Столтенберг попытался переложить вину на Россию за планы по химоружию
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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