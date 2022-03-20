07:10 20.03.2022 (обновлено: 07:37 20.03.2022)
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в республике
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов
ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за ночь четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в Первомайске поврежден электромеханический завод, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырем населенным пунктам Республики. В н.п. Первомайск получил повреждения Первомайский электромеханический завод имени Карла Маркса", - сообщает представительство в Telegram.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.