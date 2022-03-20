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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/lnr-1779094230.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
Украинские войска за ночь четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в Первомайске поврежден электромеханический завод, сообщает... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T07:10
2022-03-20T07:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за ночь четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в Первомайске поврежден электромеханический завод, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
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в мире, луганская народная республика, украина
07:10 20.03.2022 (обновлено: 07:37 20.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в республике

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом, поврежденный в результате обстрелов
Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом, поврежденный в результате обстрелов
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за ночь четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в Первомайске поврежден электромеханический завод, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырем населенным пунктам Республики. В н.п. Первомайск получил повреждения Первомайский электромеханический завод имени Карла Маркса", - сообщает представительство в Telegram.

Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.
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