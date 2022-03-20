https://ria.ru/20220320/lnr-1779094230.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Украинские войска за ночь четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в Первомайске поврежден электромеханический завод, сообщает... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T07:10

2022-03-20T07:10

2022-03-20T07:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за ночь четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики, в Первомайске поврежден электромеханический завод, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, параллельно наступление развивают силы республик Донбасса. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220320/obstrel-1779080954.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина