https://ria.ru/20220320/litva-1779125148.html

Литва не будет платить компенсации бизнесу в случае национализации в России

Литва не будет платить компенсации бизнесу в случае национализации в России - РИА Новости, 20.03.2022

Литва не будет платить компенсации бизнесу в случае национализации в России

Литва не будет выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий в России, заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T13:22

2022-03-20T13:22

2022-03-20T16:05

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Литва не будет выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий в России, заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте."Если выбираешь для себя заниматься бизнесом там, в России, ты выбираешь риск, что однажды <...> твое имущество национализируют. Тогда, простите, литовские налогоплательщики, наверное, не должны за это платить", — сказала Армонайте в эфире телеканала LRT.По данным LRT, литовские власти призывают бизнесменов ограничить деятельность в России, однако "проблема в том, что никто точно не знает, у кого какой бизнес в России, в Литве эти данные не собирали".Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает варианта национализации Вильнюсом завода по производству фосфорных удобрений Lifosa, счета которого заморожены в связи с антироссийскими санкциями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в России.Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25 процентов которых принадлежит иностранным лицам. Как отмечали в пресс-службе ведомства, главная цель нововведений — сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкционного давления. Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории России.

https://ria.ru/20220320/pribaltika-1779121384.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/diplomaty-1778883555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, литва, россия