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В районе Лисичанска в ЛНР идут артиллерийские дуэли - РИА Новости, 20.03.2022
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В районе Лисичанска в ЛНР идут артиллерийские дуэли
В районе Лисичанска в ЛНР идут артиллерийские дуэли - РИА Новости, 20.03.2022
В районе Лисичанска в ЛНР идут артиллерийские дуэли
В городе Лисичанске и соседних городах продолжаются артиллерийские дуэли между украинскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили РИА Новости местные... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:06
2022-03-20T17:06
в мире
владимир путин
рубежное
донецкая народная республика
северодонецк
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. В городе Лисичанске и соседних городах продолжаются артиллерийские дуэли между украинскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили РИА Новости местные жители."В Лисичанске сейчас сильно "шумит". Есть как исходящие, так и входящие. Население сидит по подвалам", - описал ситуацию агентству местный житель. По его словам, Лисичанск остается под контролем украинских силовиков, они ведут обстрел Первомайска и Рубежного, которые контролируются ЛНР.Житель соседнего Северодонецка сообщил, что "ночь прошла тихо, но с утра начались сильные обстрелы как нас, так и от нас". По его словам, ситуацию усложняет то, что украинские военные размещают свою технику и артиллерию близ жилых домов."Огонь такой плотный, что люди просто не рискуют эвакуироваться. К тому же у многих нет бензина, а гуманитарные коридоры или эвакуацию никто не организует", - отметил очевидец.При этом в регионе стоят холода, горожане вынуждены ночевать в неотапливаемых подвалах, зачастую без света, питаясь старыми запасами. "Гуманитарку, по слухам, завозят, но где ее раздают и как получить, мы не знаем", - пожаловался местный житель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/aydar-1779061838.html
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в мире, владимир путин, рубежное, донецкая народная республика, северодонецк, вооруженные силы рф
17:06 20.03.2022
 
В районе Лисичанска в ЛНР идут артиллерийские дуэли

В районе Лисичанска в ЛНР идут артиллерийские дуэли между ВСУ и Народной милицией

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР
Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. В городе Лисичанске и соседних городах продолжаются артиллерийские дуэли между украинскими силовиками и Народной милицией ЛНР, сообщили РИА Новости местные жители.
Лисичанске сейчас сильно "шумит". Есть как исходящие, так и входящие. Население сидит по подвалам", - описал ситуацию агентству местный житель. По его словам, Лисичанск остается под контролем украинских силовиков, они ведут обстрел Первомайска и Рубежного, которые контролируются ЛНР.
Минобороны о прорыве обороны батальона Айдар и продвижении военных РФ
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Российские военные прорвали оборону батальона "Айдар" в Донецкой области
Житель соседнего Северодонецка сообщил, что "ночь прошла тихо, но с утра начались сильные обстрелы как нас, так и от нас". По его словам, ситуацию усложняет то, что украинские военные размещают свою технику и артиллерию близ жилых домов.
"Огонь такой плотный, что люди просто не рискуют эвакуироваться. К тому же у многих нет бензина, а гуманитарные коридоры или эвакуацию никто не организует", - отметил очевидец.
При этом в регионе стоят холода, горожане вынуждены ночевать в неотапливаемых подвалах, зачастую без света, питаясь старыми запасами. "Гуманитарку, по слухам, завозят, но где ее раздают и как получить, мы не знаем", - пожаловался местный житель.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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В миреВладимир ПутинРубежноеДонецкая Народная РеспубликаСеверодонецкВооруженные силы РФ
 
 
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