09:44 20.03.2022 (обновлено: 09:48 20.03.2022)
ВСУ атаковали ЛЭП в Донецке, питающую водоузлы
ВСУ атаковали ЛЭП в Донецке, питающую Центральный и Северный водоузлы
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали ЛЭП в Киевском районе Донецка, повреждена линия, питающая Центральный и Северный водоузлы, из-за чего ряд абонентов остались без воды, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали ЛЭП в Киевском районе Донецка. В результате обстрела была повреждена линия в районе "Ветки", которая питала Центральный и Северный водоузлы. Без воды остались абоненты Киевского и частично Ворошиловского районов города", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.