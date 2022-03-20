https://ria.ru/20220320/lekarstva-1779084123.html
Эксперт ответил, какие лекарства подорожают первыми
Эксперт ответил, какие лекарства подорожают первыми - РИА Новости, 20.03.2022
Эксперт ответил, какие лекарства подорожают первыми
Жизненно необходимые лекарства в России могут подорожать вслед за остальными товарами, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T01:17
2022-03-20T01:17
2022-03-20T03:37
общество
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Жизненно необходимые лекарства в России могут подорожать вслед за остальными товарами, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.В беседе с агентством “Прайм” он отметил, что их стоимость резко поднять не получится из-за законодательных ограничений. Но изменения рыночной конъюнктуры могут вынудить провести индексацию цен на жизненно важные лекарства, чтобы снизить вероятность их дефицита.Кроме того, производители будут стараться компенсировать падение доходности в отношении ЖНВЛП за счёт продукции, которая в этот перечень не входит, поэтому роста цен избежать вряд ли возможно, и эта тенденция уже стала реальностью, считает специалист.Однако запастись препаратом на всю жизнь – задача “совершенно нереалистичная”, считает он.
https://ria.ru/20220319/lekarstva-1778962732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкции в отношении россии, россия
01:17 20.03.2022 (обновлено: 03:37 20.03.2022)
Эксперт ответил, какие лекарства подорожают первыми
Эксперт Беспалов предупредил о риске подорожания жизненно необходимых лекарств
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Жизненно необходимые лекарства в России могут подорожать вслед за остальными товарами, считает
директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
В беседе с агентством “Прайм” он отметил, что их стоимость резко поднять не получится из-за законодательных ограничений. Но изменения рыночной конъюнктуры могут вынудить провести индексацию цен на жизненно важные лекарства, чтобы снизить вероятность их дефицита.
Кроме того, производители будут стараться компенсировать падение доходности в отношении ЖНВЛП за счёт продукции, которая в этот перечень не входит, поэтому роста цен избежать вряд ли возможно, и эта тенденция уже стала реальностью, считает специалист.
Однако запастись препаратом на всю жизнь – задача “совершенно нереалистичная”, считает он.