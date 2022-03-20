Рейтинг@Mail.ru
В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 20.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220320/krizis-1779124478.html
В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине
В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 20.03.2022
В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине
Миру грозит экономический кризис из-за ситуации на Украине, заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost председатель Конфедерации профсоюзов Германии... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:17
2022-03-20T16:52
в мире
цены на нефть
владимир путин
украина
германия
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779147153_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_bac29ca1f69784c3e164709c00b3c185.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Миру грозит экономический кризис из-за ситуации на Украине, заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман.По его мнению, состояние европейской и глобальной экономической системы сильно зависит от обстановки и нуждается в мерах поддержки."Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис. В Германии более легкий доступ к краткосрочным пособиям должен был быть продлен после июня. То же самое относится к экономической помощи. А на уровне ЕС, как и во время пандемии, мы должны создать новый фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования", — уверен эксперт.Россияначала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220320/tseny-1779100447.html
https://ria.ru/20220318/benzin-1778910209.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779147153_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_7b1ba3d0a55e9d94693cabed10895a74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, владимир путин, украина, германия, санкции в отношении россии
13:17 20.03.2022 (обновлено: 16:52 20.03.2022)
 
В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине

Глава немецких профсоюзов Хоффман предсказал мировой кризис из-за Украины

© AFP 2022 / Daniel RolandТрейдеры на Франкфуртской фондовой бирже
Трейдеры на Франкфуртской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / Daniel Roland
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Миру грозит экономический кризис из-за ситуации на Украине, заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман.
По его мнению, состояние европейской и глобальной экономической системы сильно зависит от обстановки и нуждается в мерах поддержки.
Покупатели выходят с покупками из магазина - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 09:15
Повышение цен на топливо приведет к росту цен на продукты в США, пишут СМИ
"Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис. В Германии более легкий доступ к краткосрочным пособиям должен был быть продлен после июня. То же самое относится к экономической помощи. А на уровне ЕС, как и во время пандемии, мы должны создать новый фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования", — уверен эксперт.
Россияначала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 17:56
Биржевая цена бензина в России за неделю прибавила около 20 процентов
 
В миреЦены на нефтьВладимир ПутинУкраинаГерманияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала