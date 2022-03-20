https://ria.ru/20220320/krizis-1779124478.html

В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине

В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 20.03.2022

В Германии предупредили о мировом кризисе из-за ситуации на Украине

Миру грозит экономический кризис из-за ситуации на Украине, заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost председатель Конфедерации профсоюзов Германии... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T13:17

2022-03-20T13:17

2022-03-20T16:52

в мире

цены на нефть

владимир путин

украина

германия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Миру грозит экономический кризис из-за ситуации на Украине, заявил в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман.По его мнению, состояние европейской и глобальной экономической системы сильно зависит от обстановки и нуждается в мерах поддержки."Мы должны использовать все инструменты, чтобы предотвратить глобальный экономический кризис. В Германии более легкий доступ к краткосрочным пособиям должен был быть продлен после июня. То же самое относится к экономической помощи. А на уровне ЕС, как и во время пандемии, мы должны создать новый фонд восстановления — с европейскими облигациями для финансирования", — уверен эксперт.Россияначала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивает Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220320/tseny-1779100447.html

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украина

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, владимир путин, украина, германия, санкции в отношении россии