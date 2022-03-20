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Санкции не заставят космонавтов голодать, заявил директор профильного НИИ - РИА Новости, 20.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220320/kosmos-1779107091.html
Санкции не заставят космонавтов голодать, заявил директор профильного НИИ
Санкции не заставят космонавтов голодать, заявил директор профильного НИИ - РИА Новости, 20.03.2022
Санкции не заставят космонавтов голодать, заявил директор профильного НИИ
Санкции не окажут никакого влияния на производство питания для российских космонавтов, оно полностью автономно, сообщил директор НИИ пищеконцентратной... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:24
2022-03-20T10:24
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роскосмос
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Санкции не окажут никакого влияния на производство питания для российских космонавтов, оно полностью автономно, сообщил директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский."Никаких проблем нет. У нас полная автономность. Наше сырьё и все продукты только отечественные. У нас в России для космического питания всё есть", — приводит слова Добровольского "Роскосмос".Он отметил, что сейчас из-за введённых санкций производство космического питания не подверглось изменениям.Основу рациона питания космонавтов составляют сублимированные продукты, получаемые путём удаления влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума. Эта технология позволяет сохранить в них питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный запах, вкус и первоначальную форму, а также хранить еду несколько лет. Часть блюд оставляют в первозданном виде, расфасовывая в консервные банки.
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космос - риа наука, россия, роскосмос, санкции в отношении россии
10:24 20.03.2022
 
Санкции не заставят космонавтов голодать, заявил директор профильного НИИ

Директор НИИ пищевой технологии Добровольский: санкции не повлияют на питание космонавтов

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Санкции не окажут никакого влияния на производство питания для российских космонавтов, оно полностью автономно, сообщил директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский.
"Никаких проблем нет. У нас полная автономность. Наше сырьё и все продукты только отечественные. У нас в России для космического питания всё есть", — приводит слова Добровольского "Роскосмос".
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Он отметил, что сейчас из-за введённых санкций производство космического питания не подверглось изменениям.
Основу рациона питания космонавтов составляют сублимированные продукты, получаемые путём удаления влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума. Эта технология позволяет сохранить в них питательные вещества, микроэлементы, витамины, естественный запах, вкус и первоначальную форму, а также хранить еду несколько лет. Часть блюд оставляют в первозданном виде, расфасовывая в консервные банки.
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