https://ria.ru/20220320/koronavirus-1779110783.html

В России за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.03.2022

В России за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19

Российские врачи за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T11:03

2022-03-20T11:03

2022-03-20T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские врачи за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 20 марта 2022 года <...> количество госпитализаций <...> составило 2551 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44,1%", — уточнили там.Накануне этот показатель составил 4564 пациента. Снижение зафиксировано в 79 регионах, ухудшение обстановки — в пяти, еще в одном ситуация осталась без изменений.Всего выявлено 31 035 новых случая заражения коронавирусом, умерли 434 человека.

https://ria.ru/20220320/vaktsina-1779093410.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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