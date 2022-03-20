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В России за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220320/koronavirus-1779110783.html
В России за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19 - РИА Новости, 20.03.2022
В России за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19
Российские врачи за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:03
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские врачи за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 20 марта 2022 года &lt;...&gt; количество госпитализаций &lt;...&gt; составило 2551 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44,1%", — уточнили там.Накануне этот показатель составил 4564 пациента. Снижение зафиксировано в 79 регионах, ухудшение обстановки — в пяти, еще в одном ситуация осталась без изменений.Всего выявлено 31 035 новых случая заражения коронавирусом, умерли 434 человека.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
11:03 20.03.2022 (обновлено: 11:17 20.03.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19

В России выявили 31 035 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские врачи за сутки госпитализировали 2551 человека с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 20 марта 2022 года <...> количество госпитализаций <...> составило 2551 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 44,1%", — уточнили там.
Накануне этот показатель составил 4564 пациента. Снижение зафиксировано в 79 регионах, ухудшение обстановки — в пяти, еще в одном ситуация осталась без изменений.
Всего выявлено 31 035 новых случая заражения коронавирусом, умерли 434 человека.
Медицинская сестра - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
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