На Украине рассказали о согласованных на воскресенье гуманитарных коридорах
Вице-премьер Украины Верещук: в воскресенье согласовали семь гуманитарных коридоров
© РИА Новости / Алексей КуденкоБеженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в воскресенье согласовано семь гуманитарных коридоров.
"На сегодня согласовано семь гуманитарных коридоров", - сказала она в видеообращении.
По ее словам, гумкоридор будет открыт из Донецкой области: из Мариуполя в Запорожье. "Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед местным спорткомплексом в Бердянске с 9.30 (10.30 мск), отправление в Запорожье планируется в 11 (12 мск). В Бердянске будут продолжать заправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту до Запорожья... Также организован транспорт до Бердянска и Запорожья для мариупольцев, которые доберутся до Мангуша", - сказала Верещук.
Также, как добавила вице-премьер, гумкоридоры должны заработать из Киевской области: из сел Бобрик и Тарасовка в Бровары, из города Бородянка в город Белая Церковь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.