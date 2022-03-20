https://ria.ru/20220320/koridory-1779115293.html

На Украине рассказали о согласованных на воскресенье гуманитарных коридорах

На Украине рассказали о согласованных на воскресенье гуманитарных коридорах - РИА Новости, 20.03.2022

На Украине рассказали о согласованных на воскресенье гуманитарных коридорах

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в воскресенье согласовано семь гуманитарных коридоров. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T11:48

2022-03-20T11:48

2022-03-20T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ирина верещук

донецкая область

харьковская область

киевская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1778989579_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_48cdfd0f442096d26092845433184841.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в воскресенье согласовано семь гуманитарных коридоров."На сегодня согласовано семь гуманитарных коридоров", - сказала она в видеообращении.По ее словам, гумкоридор будет открыт из Донецкой области: из Мариуполя в Запорожье. "Автобусы для мариупольцев будут ждать на площади перед местным спорткомплексом в Бердянске с 9.30 (10.30 мск), отправление в Запорожье планируется в 11 (12 мск). В Бердянске будут продолжать заправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту до Запорожья... Также организован транспорт до Бердянска и Запорожья для мариупольцев, которые доберутся до Мангуша", - сказала Верещук.Также, как добавила вице-премьер, гумкоридоры должны заработать из Киевской области: из сел Бобрик и Тарасовка в Бровары, из города Бородянка в город Белая Церковь."Харьковская область. Из города Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и сел Рогань и Новая Рогань", - сказала вице-премьер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220320/feyki-1779101105.html

https://ria.ru/20220320/nato-1779108440.html

украина

донецкая область

харьковская область

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, ирина верещук, донецкая область, харьковская область, киевская область