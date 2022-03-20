https://ria.ru/20220320/kinzhal-1779107459.html
Российские военные нанесли удар "Кинжалом" по украинской базе ГСМ
Российские военные нанесли удар "Кинжалом" по украинской базе ГСМ - РИА Новости, 20.03.2022
Российские военные нанесли удар "Кинжалом" по украинской базе ГСМ
Ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" уничтожена крупная военная топливная база Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:28
2022-03-20T10:28
2022-03-20T12:28
в мире
константиновка
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779112576_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_088bf01de757e3d9ff2cd108a90d7b7d.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" уничтожена крупная военная топливная база Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, 19 марта и 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины."Из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области", - сказал генерал.Конашенков уточнил, что с базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.
https://ria.ru/20220320/naemniki-1779107222.html
константиновка
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779112576_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_092373863be9fdfdb572dcd2b833cb50.jpg
Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
2022-03-20T10:28
true
PT3M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, константиновка, украина, россия
10:28 20.03.2022 (обновлено: 12:28 20.03.2022)
Российские военные нанесли удар "Кинжалом" по украинской базе ГСМ
Российские военные нанесли удар "Кинжалом" по украинской базе с топливом для бронетехники