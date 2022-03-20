https://ria.ru/20220320/kinzhal-1779107459.html

Российские военные нанесли удар "Кинжалом" по украинской базе ГСМ

Российские военные нанесли удар "Кинжалом" по украинской базе ГСМ - РИА Новости, 20.03.2022

Российские военные нанесли удар "Кинжалом" по украинской базе ГСМ

Ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" уничтожена крупная военная топливная база Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T10:28

2022-03-20T10:28

2022-03-20T12:28

в мире

константиновка

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779112576_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_088bf01de757e3d9ff2cd108a90d7b7d.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ударом гиперзвуковых ракет "Кинжал" уничтожена крупная военная топливная база Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, 19 марта и 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины."Из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области", - сказал генерал.Конашенков уточнил, что с базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.

https://ria.ru/20220320/naemniki-1779107222.html

константиновка

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Утренний брифинг Игоря Конашенкова Вооружённые силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили почти 1500 танков и более 200 беспилотников украинских войск, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал он. 2022-03-20T10:28 true PT3M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, константиновка, украина, россия