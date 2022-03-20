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В Киевской области ввели комендантский час - РИА Новости, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/kiev-1779153538.html
В Киевской области ввели комендантский час
В Киевской области ввели комендантский час - РИА Новости, 20.03.2022
В Киевской области ввели комендантский час
Комендантский час вводится в Киевской области с 20 по 21 марта с 20.00 до 7.00 (21.00 до 8.00 мск), заявил глава Киевской областной военной администрации... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:43
2022-03-20T17:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
киевская область
украина
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Комендантский час вводится в Киевской области с 20 по 21 марта с 20.00 до 7.00 (21.00 до 8.00 мск), заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк."По всей Киевской области с 20 по 21 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)", - написал Павлюк в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/zaporozhe-1778987809.html
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луганская народная республика
киевская область
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, киевская область, украина
17:43 20.03.2022
 
В Киевской области ввели комендантский час

В Киевской области с 20 по 21 марта вводится комендантский час с 21.00 до 8.00 мск

© REUTERS / Umit BektasУлица в центре Киева, Украина
Улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Улица в центре Киева, Украина
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Комендантский час вводится в Киевской области с 20 по 21 марта с 20.00 до 7.00 (21.00 до 8.00 мск), заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
"По всей Киевской области с 20 по 21 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)", - написал Павлюк в своем Telegram-канале.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевская областьУкраина
 
 
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