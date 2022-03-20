https://ria.ru/20220320/kiev-1779153538.html

В Киевской области ввели комендантский час

В Киевской области ввели комендантский час - РИА Новости, 20.03.2022

В Киевской области ввели комендантский час

Комендантский час вводится в Киевской области с 20 по 21 марта с 20.00 до 7.00 (21.00 до 8.00 мск), заявил глава Киевской областной военной администрации... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T17:43

2022-03-20T17:43

2022-03-20T17:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

киевская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775499222_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0343bbdb7623b6d471a31d43b4dfcd25.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Комендантский час вводится в Киевской области с 20 по 21 марта с 20.00 до 7.00 (21.00 до 8.00 мск), заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк."По всей Киевской области с 20 по 21 марта вводится комендантский час с 20:00 до 7:00. Не выходим на улицы и другие общественные места (только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности)", - написал Павлюк в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/zaporozhe-1778987809.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

киевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, киевская область, украина