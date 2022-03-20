https://ria.ru/20220320/kholod-1779133783.html
Синоптик предупредил о волне полярного холода на стыке марта и апреля
Синоптик предупредил о волне полярного холода на стыке марта и апреля - РИА Новости, 20.03.2022
Синоптик предупредил о волне полярного холода на стыке марта и апреля
Менять шины москвичам пока рано, на стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода с осадками и гололедом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:42
2022-03-20T14:42
2022-03-20T18:38
общество
россия
центр "фобос"
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Менять шины москвичам пока рано, на стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода с осадками и гололедом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, на следующей неделе в Москве среднесуточная температура воздуха станет близка к плюс пяти, а это отправная цифра для смены автошин."Но стоит ли в этом спешить? Не советуем. Дело в том, что, несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем — на стыке марта и апреля — ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке, а значит, переобувать автомобили пока преждевременно", — сообщил Тишковец.Он добавил, что холодная погода, по всей видимости, продержится в рамках одного естественного периода — не более пяти-семи суток. "А далее начнется сильное потепление, предварительно — с наступлением второй пентады (пятидневки) апреля, после чего можно постепенно планировать открытие горячего сезона работы автомастерских", — заключил метеоролог.
https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, центр "фобос"
14:42 20.03.2022 (обновлено: 18:38 20.03.2022)
Синоптик предупредил о волне полярного холода на стыке марта и апреля
Синоптик посоветовал москвичам не менять шины и предупредил о волне полярного холода
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Менять шины москвичам пока рано, на стыке марта и апреля ожидается волна полярного холода с осадками и гололедом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, на следующей неделе в Москве
среднесуточная температура воздуха станет близка к плюс пяти, а это отправная цифра для смены автошин.
"Но стоит ли в этом спешить? Не советуем. Дело в том, что, несмотря на аномально теплую неделю, в дальнейшем — на стыке марта и апреля — ожидается волна полярного холода, сопровождаемая осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями. При этом показания термометров устремятся к нулевой отметке, а значит, переобувать автомобили пока преждевременно", — сообщил Тишковец.
Он добавил, что холодная погода, по всей видимости, продержится в рамках одного естественного периода — не более пяти-семи суток. "А далее начнется сильное потепление, предварительно — с наступлением второй пентады (пятидневки) апреля, после чего можно постепенно планировать открытие горячего сезона работы автомастерских", — заключил метеоролог.