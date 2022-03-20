https://ria.ru/20220320/kharkov-1779166830.html

Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом

Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом - РИА Новости, 20.03.2022

Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом

Российские войска контролируют село Русские Тишки в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев,... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T20:03

2022-03-20T20:03

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские войска контролируют село Русские Тишки в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, который вместе с другими участниками харьковского народного ополчения взаимодействует с военными РФ. По его словам, украинские СМИ утверждали, что украинские войска выбили российских военных из этого села, однако на деле это не так, в Русских Тишках полный контроль ВС РФ."Само название Русские Тишки свидетельствует о том... что это исконно русская земля. Здесь находятся российские войска, которые освободили Русские Тишки. Теперь здесь русский флаг поднят раз и навсегда. Как зашли 24 числа сюда, так больше отсюда мы не выходили и уже не уйдем никуда", - сказал Моисеев в видеообращении.

https://ria.ru/20220320/donbass-1779111686.html

украина

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы рф, украина, харьковская область