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Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом - РИА Новости, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/kharkov-1779166830.html
Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом
Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом - РИА Новости, 20.03.2022
Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом
Российские войска контролируют село Русские Тишки в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев,... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:03
2022-03-20T20:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы рф
украина
харьковская область
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские войска контролируют село Русские Тишки в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, который вместе с другими участниками харьковского народного ополчения взаимодействует с военными РФ. По его словам, украинские СМИ утверждали, что украинские войска выбили российских военных из этого села, однако на деле это не так, в Русских Тишках полный контроль ВС РФ."Само название Русские Тишки свидетельствует о том... что это исконно русская земля. Здесь находятся российские войска, которые освободили Русские Тишки. Теперь здесь русский флаг поднят раз и навсегда. Как зашли 24 числа сюда, так больше отсюда мы не выходили и уже не уйдем никуда", - сказал Моисеев в видеообращении.
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в мире, вооруженные силы рф, украина, харьковская область
20:03 20.03.2022 (обновлено: 20:08 20.03.2022)
 
Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом

Глава "Руси Триединой" Моисеев: российские войска контролируют село Русские Тишки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие-резервисты
Военнослужащие-резервисты - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские войска контролируют село Русские Тишки в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, который вместе с другими участниками харьковского народного ополчения взаимодействует с военными РФ.
По его словам, украинские СМИ утверждали, что украинские войска выбили российских военных из этого села, однако на деле это не так, в Русских Тишках полный контроль ВС РФ.
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"Само название Русские Тишки свидетельствует о том... что это исконно русская земля. Здесь находятся российские войска, которые освободили Русские Тишки. Теперь здесь русский флаг поднят раз и навсегда. Как зашли 24 числа сюда, так больше отсюда мы не выходили и уже не уйдем никуда", - сказал Моисеев в видеообращении.
 
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