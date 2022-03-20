https://ria.ru/20220320/kharkov-1779166830.html
Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом
Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом - РИА Новости, 20.03.2022
Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом
Российские войска контролируют село Русские Тишки в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев,... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:03
2022-03-20T20:03
2022-03-20T20:08
обострение ситуации в днр и лнр
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вооруженные силы рф
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харьковская область
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские войска контролируют село Русские Тишки в Харьковской области, сообщил РИА Новости глава общественной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, который вместе с другими участниками харьковского народного ополчения взаимодействует с военными РФ. По его словам, украинские СМИ утверждали, что украинские войска выбили российских военных из этого села, однако на деле это не так, в Русских Тишках полный контроль ВС РФ."Само название Русские Тишки свидетельствует о том... что это исконно русская земля. Здесь находятся российские войска, которые освободили Русские Тишки. Теперь здесь русский флаг поднят раз и навсегда. Как зашли 24 числа сюда, так больше отсюда мы не выходили и уже не уйдем никуда", - сказал Моисеев в видеообращении.
https://ria.ru/20220320/donbass-1779111686.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, украина, харьковская область
20:03 20.03.2022 (обновлено: 20:08 20.03.2022)
Российские войска контролируют село Русские Тишки под Харьковом
Глава "Руси Триединой" Моисеев: российские войска контролируют село Русские Тишки