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В Иркутске возбудили дело после исчезновения школьницы - РИА Новости, 20.03.2022
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В Иркутске возбудили дело после исчезновения школьницы
В Иркутске возбудили дело после исчезновения школьницы - РИА Новости, 20.03.2022
В Иркутске возбудили дело после исчезновения школьницы
Уголовное дело возбудили в Иркутске по факту исчезновения школьницы, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:12
2022-03-20T14:12
происшествия
иркутск
ангара
иркутская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 20 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутске по факту исчезновения школьницы, сообщает СУСК РФ по региону.Днем 18 марта восьмиклассница ушла в школу, но на уроках девочки не было. С заявлением о розыске несовершеннолетней в полицию обратились мать девочки. Установлено, что вечером того же дня школьница была в центре Иркутска возле "Вечного огня", откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда девочка отправилась далее, неизвестно."В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней девочки", - говорится в сообщении ведомства.ГУМВД России по Иркутской области сообщало, что в поисках восьмиклассницы задействованы более 70 человек - сотрудники полиции, представители Росгвардии и МЧС, добровольцы отрядов "Лиза Алерт", других волонтерских организаций и местные жители.
https://ria.ru/20220320/poiski-1779121612.html
https://ria.ru/20220317/shkolnitsa-1778658538.html
иркутск
ангара
иркутская область
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происшествия, иркутск, ангара, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:12 20.03.2022
 
В Иркутске возбудили дело после исчезновения школьницы

В Иркутске возбудили дело после исчезновения восьмиклассницы 18 марта

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ИРКУТСК, 20 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутске по факту исчезновения школьницы, сообщает СУСК РФ по региону.
Днем 18 марта восьмиклассница ушла в школу, но на уроках девочки не было. С заявлением о розыске несовершеннолетней в полицию обратились мать девочки. Установлено, что вечером того же дня школьница была в центре Иркутска возле "Вечного огня", откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда девочка отправилась далее, неизвестно.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 12:51
В Иркутске более 70 человек ищут пропавшую восьмиклассницу
"В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней девочки", - говорится в сообщении ведомства.
ГУМВД России по Иркутской области сообщало, что в поисках восьмиклассницы задействованы более 70 человек - сотрудники полиции, представители Росгвардии и МЧС, добровольцы отрядов "Лиза Алерт", других волонтерских организаций и местные жители.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 14:01
Пропавшую под Красноярском школьницу нашли
 
ПроисшествияИркутскАнгараИркутская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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