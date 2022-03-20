https://ria.ru/20220320/irkutsk-1779130760.html
В Иркутске возбудили дело после исчезновения школьницы
В Иркутске возбудили дело после исчезновения школьницы - РИА Новости, 20.03.2022
В Иркутске возбудили дело после исчезновения школьницы
Уголовное дело возбудили в Иркутске по факту исчезновения школьницы, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T14:12
2022-03-20T14:12
2022-03-20T14:12
происшествия
иркутск
ангара
иркутская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 20 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Иркутске по факту исчезновения школьницы, сообщает СУСК РФ по региону.Днем 18 марта восьмиклассница ушла в школу, но на уроках девочки не было. С заявлением о розыске несовершеннолетней в полицию обратились мать девочки. Установлено, что вечером того же дня школьница была в центре Иркутска возле "Вечного огня", откуда направилась к памятнику первопроходцам на Верхней набережной Ангары. Куда девочка отправилась далее, неизвестно."В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней девочки", - говорится в сообщении ведомства.ГУМВД России по Иркутской области сообщало, что в поисках восьмиклассницы задействованы более 70 человек - сотрудники полиции, представители Росгвардии и МЧС, добровольцы отрядов "Лиза Алерт", других волонтерских организаций и местные жители.
https://ria.ru/20220320/poiski-1779121612.html
https://ria.ru/20220317/shkolnitsa-1778658538.html
иркутск
ангара
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, ангара, иркутская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Иркутске возбудили дело после исчезновения школьницы
В Иркутске возбудили дело после исчезновения восьмиклассницы 18 марта