https://ria.ru/20220320/gutseriev-1779116537.html

Михаил Гуцериев стал победителем престижной премии "Поэт года"

Михаил Гуцериев стал победителем престижной премии "Поэт года" - РИА Новости, 20.03.2022

Михаил Гуцериев стал победителем престижной премии "Поэт года"

Михаил Гуцериев стал победителем одной из самых авторитетных премий "Поэт года" в номинации "Песни", сообщила пресс-служба проекта. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T12:07

2022-03-20T12:07

2022-03-20T12:10

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Михаил Гуцериев стал победителем одной из самых авторитетных премий "Поэт года" в номинации "Песни", сообщила пресс-служба проекта. Накануне в Концертном зале Правительства Москвы вручили национальные литературные премии "Поэт года" и "Писатель года" за 2021 год, учрежденные Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу. Гран-при конкурса сразу в двух номинациях — "Поэт года" и "Писатель года" — получил Игорь Волгин как "наиболее значимый российский поэт и прозаик по совокупности заслуг".Лауреатами в основной номинации "Поэт года" стали Инна Заславская, Дмитрий Ревский, Александр Андреев. Среди лауреатов основной номинации "Писатель года" отмечены Андрей Белов, священник Владимир Русин, Сергей Каратов.На церемонии также вручили премии "Поэт года" в номинациях "Дебют" (победитель - Юлия Погодина), "Лирика" (Ольга Баракаева), "Юмор" (Иван Колесников), "Детская литература" (Татьяна Бережная). Премию "Писатель года" в номинации "Дебют" получила Марина Нугманова, Ольга Остроумова удостоилась награды в категории "Драматургия", Виталий Стадниченко был отмечен в "Фантастике".Конкурс на соискание премии проходил в течение всего прошлого года. Организаторы получили произведения из всех регионов России."В списке номинантов было представлено свыше пяти тысяч авторов, а финалистами премии стали 200 поэтов и 100 прозаиков", - добавили в пресс-службе.Выбор победителей осуществляло Большое жюри, в которое вошли известные литературные деятели, в частности Игорь Волгин, Владислав Артемов, Дмитрий Байкалов, Мария Ватутина, Алексей Витаков, Владимир Вишневский и другие.Лауреаты получили статуэтки "в форме пера на постаменте из камней цвета российского флага", также им предлагается издание книги за счет Оргкомитета премии.

https://ria.ru/20211123/gutseriev-1760409659.html

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михаил гуцериев, ольга остроумова, андрей белый (бориc бугаев), москва, россия, владислав артемьев, новости культуры