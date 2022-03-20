https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779180546.html
Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.03.2022
Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину уже почти 3800 тонн гуманитарной помощи, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:54
2022-03-20T22:54
2022-03-20T22:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
россия
украина
михаил мизинцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779171554_0:64:3012:1758_1920x0_80_0_0_88b0424c2c5759036b700df7ffaa2f2d.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже почти 3800 тонн гуманитарной помощи, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 492 гуманитарных акций доставлено 3799 тонн груза", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за истекшие сутки проведены 28 акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 180 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.В воскресенье проводится 21 гуманитарная акция в Луганской и Донецкой народных республиках, Киевской, Черниговской и Запорожской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 482 тонны предметов первой необходимости, продукты питания длительного хранения.
https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779148969.html
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779171554_33:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_eb7c27acf40fd992bfb27da3af9b1ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , россия, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи
Минобороны: Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи