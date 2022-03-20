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Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779180546.html
Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.03.2022
Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину уже почти 3800 тонн гуманитарной помощи, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T22:54
2022-03-20T22:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
россия
украина
михаил мизинцев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже почти 3800 тонн гуманитарной помощи, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 492 гуманитарных акций доставлено 3799 тонн груза", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за истекшие сутки проведены 28 акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 180 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.В воскресенье проводится 21 гуманитарная акция в Луганской и Донецкой народных республиках, Киевской, Черниговской и Запорожской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 482 тонны предметов первой необходимости, продукты питания длительного хранения.
https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779148969.html
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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , россия, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
22:54 20.03.2022
 
Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи

Минобороны: Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР разгружают гуманитарную помощь, доставленную из России для жителей Мариуполя
Бойцы Народной милиции ДНР разгружают гуманитарную помощь, доставленную из России для жителей Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР разгружают гуманитарную помощь, доставленную из России для жителей Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже почти 3800 тонн гуманитарной помощи, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 492 гуманитарных акций доставлено 3799 тонн груза", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что за истекшие сутки проведены 28 акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 180 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.
В воскресенье проводится 21 гуманитарная акция в Луганской и Донецкой народных республиках, Киевской, Черниговской и Запорожской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 482 тонны предметов первой необходимости, продукты питания длительного хранения.
Военнослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 17:03
МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьРоссияУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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