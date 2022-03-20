https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779180546.html

Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 20.03.2022

Россия доставила на Украину почти 3800 тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину уже почти 3800 тонн гуманитарной помощи, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T22:54

2022-03-20T22:54

2022-03-20T22:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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херсонская область

россия

украина

михаил мизинцев

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже почти 3800 тонн гуманитарной помощи, сообщил в воскресенье начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей российской стороной в ходе проведения 492 гуманитарных акций доставлено 3799 тонн груза", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за истекшие сутки проведены 28 акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 180 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания и медикаментов.В воскресенье проводится 21 гуманитарная акция в Луганской и Донецкой народных республиках, Киевской, Черниговской и Запорожской областях, в ходе которых гражданскому населению передаются 482 тонны предметов первой необходимости, продукты питания длительного хранения.

https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779148969.html

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , россия, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф