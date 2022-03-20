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МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины - РИА Новости, 20.03.2022
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МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины
МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины - РИА Новости, 20.03.2022
МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины
МЧС России доставило порядка 250 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:03
2022-03-20T17:03
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донбасс
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МЧС России доставило порядка 250 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, сообщает пресс-служба ведомства."Двадцатого марта колоннами из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом порядка 250 тонн", - говорится в сообщении.Отмечается, что формирование грузов происходило в Белгородской и Ростовской областях, а также в Крыму. Гуманитарная помощь состоит из продуктов питания и предметов первой необходимости.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779120079.html
россия
ростовская область
донбасс
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россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире
17:03 20.03.2022
 
МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины

МЧС России доставило около 250 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области
Военнослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие и сотрудники МЧС РФ разгружают гуманитарную помощь для жителей Запорожской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МЧС России доставило порядка 250 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
"Двадцатого марта колоннами из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом порядка 250 тонн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что формирование грузов происходило в Белгородской и Ростовской областях, а также в Крыму. Гуманитарная помощь состоит из продуктов питания и предметов первой необходимости.
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