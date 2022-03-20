https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779148969.html

МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины

МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины - РИА Новости, 20.03.2022

МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины

МЧС России доставило порядка 250 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T17:03

2022-03-20T17:03

2022-03-20T17:03

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ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донбасс

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МЧС России доставило порядка 250 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, сообщает пресс-служба ведомства."Двадцатого марта колоннами из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом порядка 250 тонн", - говорится в сообщении.Отмечается, что формирование грузов происходило в Белгородской и Ростовской областях, а также в Крыму. Гуманитарная помощь состоит из продуктов питания и предметов первой необходимости.

https://ria.ru/20220320/mariupol-1779120079.html

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Петр Попадюк

россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире