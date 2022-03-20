https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779148969.html
МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины
МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины - РИА Новости, 20.03.2022
МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины
МЧС России доставило порядка 250 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:03
2022-03-20T17:03
2022-03-20T17:03
россия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донбасс
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778327338_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_43601cd00a0abc72fc5798bae58761c0.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МЧС России доставило порядка 250 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины, сообщает пресс-служба ведомства."Двадцатого марта колоннами из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом порядка 250 тонн", - говорится в сообщении.Отмечается, что формирование грузов происходило в Белгородской и Ростовской областях, а также в Крыму. Гуманитарная помощь состоит из продуктов питания и предметов первой необходимости.
https://ria.ru/20220320/mariupol-1779120079.html
россия
ростовская область
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778327338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_faf5582e6a3075df6289d505a52604f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире
МЧС доставило около 250 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Украины
МЧС России доставило около 250 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса и Украины