https://ria.ru/20220320/gumpomosch-1779085158.html

Австралия выделит дополнительную гуманитарную помощь Украине

Австралия выделит дополнительную гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 20.03.2022

Австралия выделит дополнительную гуманитарную помощь Украине

Правительство Австралии выделит дополнительно более 22 миллионов долларов США на чрезвычайную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины, говорится в... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T01:52

2022-03-20T01:52

2022-03-20T02:38

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство Австралии выделит дополнительно более 22 миллионов долларов США на чрезвычайную гуманитарную помощь гражданскому населению Украины, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой австралийского МИД."Сегодня правительство (премьер-министра Австралии Скотта) Моррисона обязуется выделить дополнительные 30 миллионов долларов (около 22,2 миллиона долларов США - ред.) на оказание чрезвычайной гуманитарной помощи", - говорится в сообщении, согласно которому средства пойдут на защиту женщин, детей, пожилых людей и инвалидов.Таким образом, общая сумма средств, которые австралийское правительство обязалось выделить, составит таким образом 65 миллионов австралийских долларов (порядка 48 миллионов долларов США), говорится в заявлении.Сообщается, что 10 миллионов австралийских долларов (7,4 миллиона долларов США) пойдут на удовлетворение потребностей в сфере образования и защиты детей, а также людей с ограниченными возможностями и тех, кто "сталкивается с риском гендерного насилия". Восемь миллионов австралийских долларов (почти 6 миллионов долларов США) будет выделено фонду ООН для защиты перемещенных женщин и девочек, еще 10 миллионов австралийских долларов будет передано Всемирной продовольственной программе.Кроме того, подчеркивается, что Австралия поддержит энергобезопасность Украины, пожертвовав стране не менее 70 тысяч тонн энергетического угля. Отмечается, что соответствующая просьба поступила от правительства Украины и была поддержана правительством Польши.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, австралия, украина