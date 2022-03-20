https://ria.ru/20220320/gumkoridory-1779178948.html

Минобороны объявило об открытии гумкоридоров из Мариуполя 21 марта

Минобороны объявило об открытии гумкоридоров из Мариуполя 21 марта - РИА Новости, 20.03.2022

Минобороны объявило об открытии гумкоридоров из Мариуполя 21 марта

Завтра с 10:00 мск российская сторона откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя как в восточном, так и в западном направлении, заявил начальник Национального... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T22:34

2022-03-20T22:34

2022-03-20T23:13

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Завтра с 10:00 мск российская сторона откроет гуманитарные коридоры из Мариуполя как в восточном, так и в западном направлении, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, Минобороны предлагает противоборствующим сторонам объявить режим полной тишины и гарантирует его неукоснительное соблюдение с 9:30 мск 21 марта."С 10 до 12 часов — для всех без исключения вооруженных подразделений Украины и иностранных наемников без какого-либо оружия и боеприпасов по согласованному с Украиной маршруту. С 12 часов одновременный пропуск гуманитарных колонн с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости: с восточного направления — российская гуманитарная колонна, с западного — сформированная украинской стороной", — пояснил Мизинцев.Он добавил, что при эвакуации каждому мариупольцу и иностранному гражданину гарантируют добровольный выбор любого из гуманитарных коридоров или право остаться в разблокированном городе.Представителей ООН, ОБСЕ и Красного Креста пригласили для сопровождения этой гуманитарной операции "на земле".Российская сторона призвала Киев проявить благоразумие и отменить указания, которые обязывали боевиков в Мариуполе жертвовать собой.Минобороны хочет получить от Киева письменный ответ на эти предложения до 5:00. Отдельно в ведомстве обратились к властям Мариуполя, отметив, что сейчас у них есть право на исторический выбор: или они со своим народом, или с бандитами. Иначе им грозит военный трибунал, подчеркнули в российском министерстве.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220320/natsbatalon-1779168654.html

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Петр Попадюк

мариуполь, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф