https://ria.ru/20220320/gruziya-1779119267.html

На Украине погибли трое грузинских военнослужащих, сообщили СМИ

На Украине погибли трое грузинских военнослужащих, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.03.2022

На Украине погибли трое грузинских военнослужащих, сообщили СМИ

Грузинская телекомпания "Мтавари архи" утверждает, что на Украине погибли трое военных Грузии, воевавших в рядах украинской армии. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T12:25

2022-03-20T12:25

2022-03-20T15:25

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ТБИЛИСИ, 20 мар — РИА Новости. Грузинская телекомпания "Мтавари архи" утверждает, что на Украине погибли трое военных Грузии, воевавших в рядах украинской армии.В частности, по данным ТВ, погибли Бахва Чикобава, Гия Бериашвили и Давид Ратиани."Все грузинские ветераны войны и бывшие военнослужащие Вооруженных сил страны за последние годы зачислены в украинский батальон "Азов" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.)", — сообщает телекомпания.По данным ТВ, Чикобава погиб в Мариуполе, а другие двое — в городе Ирпень.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/gruziya-1778055433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/ssha-1778435127.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф