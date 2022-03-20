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СК возбудит дело после осквернения памятника советским воинам в Греции - РИА Новости, 20.03.2022
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СК возбудит дело после осквернения памятника советским воинам в Греции
СК возбудит дело после осквернения памятника советским воинам в Греции - РИА Новости, 20.03.2022
СК возбудит дело после осквернения памятника советским воинам в Греции
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции, сообщается РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T13:55
2022-03-20T13:55
в мире
кириакос мицотакис
эвангелос венизелос
луганская народная республика
россия
афины
евросоюз
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции, сообщается в Telegram-канале ведомства.В субботу в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (нацистский батальон, против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред) и нарисовали символ батальона. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции... Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, запросив необходимую для расследования информацию в министерстве иностранных дел России", - говорится в сообщении.Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата и оплакивающую его мать, был установлен в Афинах на проспекте Сингру в 2005 году. Памятник посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах.Государственный переворот на Украине произошел в 2014 году во время председательства Греции в Евросоюзе, тогдашний министр иностранных дел Греции Эвангелос Венизелос стал первым европейским политиком, посетившим Украину и легализовавшим новый режим, пришедший к власти после госпереворота.Греция принимала на лечение неонацистов и военных, раненных во время так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донецкой и Луганской народных республик. В Греции в управлении специальных операций генштаба проходили обучение украинские военные. Последний по времени выпуск состоялся в ноябре 2021 года.После начала российской спецоперации премьер Греции Кириакос Мицотакис немедленно отправил оружие киевскому режиму. В последние дни появляется все больше угроз в адрес русских и русскоязычных жителей Греции.
https://ria.ru/20220319/pamyatnik-1779066642.html
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в мире, кириакос мицотакис, эвангелос венизелос, луганская народная республика, россия, афины, евросоюз, следственный комитет россии (ск рф)
13:55 20.03.2022
 
СК возбудит дело после осквернения памятника советским воинам в Греции

СК возбудит дело после осквернения памятника советским воинам в Афинах

© РИА Новости / Геннадий Мельник Оскверненный вандалами памятник советским воинам в Афинах, Греция
 Оскверненный вандалами памятник советским воинам в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Оскверненный вандалами памятник советским воинам в Афинах, Греция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В субботу в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (нацистский батальон, против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред) и нарисовали символ батальона. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции... Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, запросив необходимую для расследования информацию в министерстве иностранных дел России", - говорится в сообщении.
Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата и оплакивающую его мать, был установлен в Афинах на проспекте Сингру в 2005 году. Памятник посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах.
Оскверненный вандалами памятник советским воинам в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
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В Афинах осквернили памятник советским воинам
Государственный переворот на Украине произошел в 2014 году во время председательства Греции в Евросоюзе, тогдашний министр иностранных дел Греции Эвангелос Венизелос стал первым европейским политиком, посетившим Украину и легализовавшим новый режим, пришедший к власти после госпереворота.
Греция принимала на лечение неонацистов и военных, раненных во время так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донецкой и Луганской народных республик. В Греции в управлении специальных операций генштаба проходили обучение украинские военные. Последний по времени выпуск состоялся в ноябре 2021 года.
После начала российской спецоперации премьер Греции Кириакос Мицотакис немедленно отправил оружие киевскому режиму. В последние дни появляется все больше угроз в адрес русских и русскоязычных жителей Греции.
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В миреКириакос МицотакисЭвангелос ВенизелосЛуганская Народная РеспубликаРоссияАфиныЕвросоюзСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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