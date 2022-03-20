СК возбудит дело после осквернения памятника советским воинам в Греции
СК возбудит дело после осквернения памятника советским воинам в Афинах
Оскверненный вандалами памятник советским воинам в Афинах, Греция. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В субботу в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (нацистский батальон, против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред) и нарисовали символ батальона. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Греции... Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, запросив необходимую для расследования информацию в министерстве иностранных дел России", - говорится в сообщении.
Монумент работы известного российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего советского солдата и оплакивающую его мать, был установлен в Афинах на проспекте Сингру в 2005 году. Памятник посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена и сражались в годы Второй мировой войны в греческих партизанских отрядах.
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