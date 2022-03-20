https://ria.ru/20220320/gretsiya-1779098077.html

Американское судно доставило военную технику в Грецию

Американское судно доставило военную технику в Грецию - РИА Новости, 20.03.2022

Американское судно доставило военную технику в Грецию

Гигантское американское транспортное судно Liberty Passion доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции, об этом сообщил начальник порта... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T08:35

2022-03-20T08:35

2022-03-20T08:35

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АФИНЫ, 20 мар – РИА Новости. Гигантское американское транспортное судно Liberty Passion доставило военную технику в порт Александруполис на севере Греции, об этом сообщил начальник порта Константинос Хаджимихаил."Швартовка действительно большого судна для перевозки техники LIBERTY PASSION компании Liberty Global Logistics в порту Александруполиса в рамках операции Atlantic Resolve 2022 и девятой ротации бронетехники USArmyEURAF (сил США в Европе и Африке)", - написал он в своем аккаунте в Twitter.Он также разместил фотографии судна."Конечно, этот корабль свободы (Liberty Ship) еще раз демонстрирует стратегическую ценность порта Александруполис", - написал посол США в Греции Джеффри Пайетт в Twitter.США по новому оборонному соглашению с Грецией, подписанному 14 октября 2021 года, получили в свое распоряжение несколько новых военных баз, в том числе порт Александруполиса и военный лагерь рядом с ним. США используют порт в Александруполисе для перевозки военного оборудования.Как ранее заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос, военная база США в Александруполисе может быть предназначена для переброски войск в Восточную Европу и на Украину. По словам греческого министра, база в Александруполисе предназначена для обслуживания интересов США в регионе и лучшего контроля.Транспортное судно Liberty Passion вышло из американского порта Чарльстон 5 марта.Судно предназначено для транспортировки техники, оно построено в 2017 году и ходит под флагом США. Его грузоподъемность составляет 20,3 тысячи тонн, текущая осадка - 10 метров. Длина судна составляет 199,98 метра, а ширина - 32,3 метра.По сообщениям СМИ, в Александруполисе судно разгрузит бронетехнику и другую военную технику, которая затем будет переправлена по железной дороге в Польшу, усиливая силы США-НАТО на границе с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 19 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня и 201 беспилотник, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольную ВС РФ территорию Херсонской области с ДНР.На северном направлении российскими войсками частично или полностью блокированы Киев, Сумы и Чернигов. На юго-западе Украины боевые действия ведутся в районе Николаева, который блокирован с моря силами Черноморского флота.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://radiosputnik.ria.ru/20220318/ukraina-1778857896.html

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777451528.html

https://ria.ru/20220320/gretsiya-1779096274.html

https://ria.ru/20220320/avstraliya-1779083826.html

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Варвара Скокшина

владимир путин, джеффри пайетт, василий небензя, россия, восточная европа, греция, вооруженные силы рф, оон