https://ria.ru/20220320/gretsiya-1779096274.html
Активисты в Греции устроили акцию протеста против захода корабля НАТО
Активисты в Греции устроили акцию протеста против захода корабля НАТО - РИА Новости, 20.03.2022
Активисты в Греции устроили акцию протеста против захода корабля НАТО
Греческие левые активисты устроили акцию протеста против захода корабля НАТО в порту Пирей – они забросали красной краской канадский фрегат HCMS Montreal... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T08:03
2022-03-20T08:03
2022-03-20T08:26
в мире
греция
владимир путин
шарль де голль
россия
средиземное море
вооруженные силы рф
нато
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АФИНЫ, 20 мар – РИА Новости. Греческие левые активисты устроили акцию протеста против захода корабля НАТО в порту Пирей – они забросали красной краской канадский фрегат HCMS Montreal FFH336, видео акции разместил сайт левых организаций 902.gr."Фрегат НАТО "украсили" красной краской в порту. Символическая акция КПГ (Компартии Греции) и КНЕ (Коммунистической молодежи Греции) показала, что корабли НАТО не приветствуются в порту Пирей", - сообщило издание.В субботу утром группа людей подошла к причалу, где пришвартованы боевые корабли сил НАТО SNMG2, а точнее канадский фрегат Montreal, и стала забрасывать его краской. В это время один из участников скандировал в мегафон лозунги против боевых действий на Украине и участия в них Греции.Коммунисты намерены 24 марта, по случаю прибытия французского авианосца "Шарль де Голль" в Пирей, провести акцию под лозунгом "Нет войне, нет вовлечению страны в войну, корабли империалистов нежелательны в Пирее".Помимо этого они готовят 22 марта большой митинг в центре Афин.По данным открытых источников, канадский фрегат Montreal с начала февраля находится в Средиземном море для поддержки действий НАТО.В этом году ВМС НАТО усилили свое присутствие в Средиземном море. Здесь находятся, в частности, американский авианосец Harry S. Truman, французский авианосец Charles de Gaulle с кораблями поддержки.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/gretsiya-1778612016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, владимир путин, шарль де голль, россия, средиземное море, вооруженные силы рф, нато
08:03 20.03.2022 (обновлено: 08:26 20.03.2022)
Активисты в Греции устроили акцию протеста против захода корабля НАТО
Активисты в Греции забросали красной краской натовский корабль в Пирее