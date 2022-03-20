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Финалисты "Лидеров России" смогут ускоренно получить российское гражданство - РИА Новости, 20.03.2022
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Финалисты "Лидеров России" смогут ускоренно получить российское гражданство
Финалисты "Лидеров России" смогут ускоренно получить российское гражданство - РИА Новости, 20.03.2022
Финалисты "Лидеров России" смогут ускоренно получить российское гражданство
Финалисты конкурса "Лидеры России" получат возможность ускоренного получения гражданства РФ, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:31
2022-03-20T17:31
"лидеры россии"
сергей кириенко
россия
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Финалисты конкурса "Лидеры России" получат возможность ускоренного получения гражданства РФ, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко."Понимая, насколько непросто для вас было принять участие в финале, поговорив с экспертами... и члены Наблюдательного совета, которые отметили очень высокий уровень подготовки всех 70 финалистов... И сегодня Наблюдательный Совет принял решение, что с точки зрения права пройти процедуру ускоренного получения гражданства, это право предоставляется всем 70 финалистам конкурса "Лидеры России", - сказал Кириенко на церемонии закрытия финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".По его словам, ранее этой возможностью могли воспользоваться только победители конкурса, а финалисты могли получить возможность пройти процедуру ускоренного получения вида на жительство.
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"лидеры россии", сергей кириенко, россия, общество
17:31 20.03.2022
 
Финалисты "Лидеров России" смогут ускоренно получить российское гражданство

Финалисты "Лидеров России" из-за рубежа смогут ускоренно получить российское гражданство

© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПервый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии финала конкурса управленцев "Лидеры России"
Первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии финала конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии финала конкурса управленцев "Лидеры России". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Финалисты конкурса "Лидеры России" получат возможность ускоренного получения гражданства РФ, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
"Понимая, насколько непросто для вас было принять участие в финале, поговорив с экспертами... и члены Наблюдательного совета, которые отметили очень высокий уровень подготовки всех 70 финалистов... И сегодня Наблюдательный Совет принял решение, что с точки зрения права пройти процедуру ускоренного получения гражданства, это право предоставляется всем 70 финалистам конкурса "Лидеры России", - сказал Кириенко на церемонии закрытия финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
По его словам, ранее этой возможностью могли воспользоваться только победители конкурса, а финалисты могли получить возможность пройти процедуру ускоренного получения вида на жительство.
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