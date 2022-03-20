https://ria.ru/20220320/grazhdanstvo-1779152013.html
Финалисты "Лидеров России" смогут ускоренно получить российское гражданство
Финалисты "Лидеров России" смогут ускоренно получить российское гражданство - РИА Новости, 20.03.2022
Финалисты "Лидеров России" смогут ускоренно получить российское гражданство
Финалисты конкурса "Лидеры России" получат возможность ускоренного получения гражданства РФ, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T17:31
2022-03-20T17:31
2022-03-20T17:31
"лидеры россии"
сергей кириенко
россия
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Финалисты конкурса "Лидеры России" получат возможность ускоренного получения гражданства РФ, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко."Понимая, насколько непросто для вас было принять участие в финале, поговорив с экспертами... и члены Наблюдательного совета, которые отметили очень высокий уровень подготовки всех 70 финалистов... И сегодня Наблюдательный Совет принял решение, что с точки зрения права пройти процедуру ускоренного получения гражданства, это право предоставляется всем 70 финалистам конкурса "Лидеры России", - сказал Кириенко на церемонии закрытия финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".По его словам, ранее этой возможностью могли воспользоваться только победители конкурса, а финалисты могли получить возможность пройти процедуру ускоренного получения вида на жительство.
https://ria.ru/20210331/konkurs-1603698661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"лидеры россии", сергей кириенко, россия, общество
Финалисты "Лидеров России" смогут ускоренно получить российское гражданство
Финалисты "Лидеров России" из-за рубежа смогут ускоренно получить российское гражданство
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Финалисты конкурса "Лидеры России" получат возможность ускоренного получения гражданства РФ, заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
"Понимая, насколько непросто для вас было принять участие в финале, поговорив с экспертами... и члены Наблюдательного совета, которые отметили очень высокий уровень подготовки всех 70 финалистов... И сегодня Наблюдательный Совет принял решение, что с точки зрения права пройти процедуру ускоренного получения гражданства, это право предоставляется всем 70 финалистам конкурса "Лидеры России", - сказал Кириенко на церемонии закрытия финала трека "Международный" конкурса "Лидеры России".
По его словам, ранее этой возможностью могли воспользоваться только победители конкурса, а финалисты могли получить возможность пройти процедуру ускоренного получения вида на жительство.