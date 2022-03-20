https://ria.ru/20220320/granty-1779166559.html

Фермеры на Ямале получат гранты на реализацию бизнес-идей

Фермеры на Ямале получат гранты на реализацию бизнес-идей - РИА Новости, 20.03.2022

Фермеры на Ямале получат гранты на реализацию бизнес-идей

Фермеры в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат гранты на реализацию бизнес-идей, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T20:08

2022-03-20T20:08

2022-03-20T20:08

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

санкции в отношении россии

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Фермеры в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат гранты на реализацию бизнес-идей, сообщает пресс-служба губернатора региона."Финансовая поддержка поможет укрепить продовольственную безопасность региона в новых экономических условиях. Для развития сельхозотрасли принято решение выделить не менее шести грантов новым фермерским хозяйствам и гражданам, которые решили открыть свое дело в сельском хозяйстве. В зависимости от направления бизнес-проекта и условий членства в сельскохозяйственном кооперативе размер гранта будет варьироваться от 3 до 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Подать заявку на грантовый конкурс "Агростартап" можно до 18 апреля, имена победителей назовут в первой декаде июня. Наибольшие суммы предусмотрены на реализацию проектов по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений – 5 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства в этой сфере и 6 миллионов рублей в случае, если хозяйство находится в составе потребительского кооператива. Максимальные суммы грантов на другие направления, включая оленеводство, животноводство, растениеводство и аквакультуру, – 3 и 4 миллиона рублей соответственно, уточняют власти.По условиям конкурса проект заявителя должен быть реализован на сельской территории, либо на территориях городов и поселков городского типа с численностью населения не более 100 тысяч человек. Обязательным условием допуска заявки к рассмотрению конкурсной комиссией является наличие собственных средств в размере не менее 10% от общего объема расходов на реализацию проекта. Использовать средства гранта можно на покупку земли сельхозназначения, строительство и модернизацию производства, приобретение животных, спецтранспорта и оборудования.Первые "Агростартапы" вручили в 2019 году в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". За это время было представлено 64 проекта. 13 из них уже получили поддержку на общую сумму более 39 миллионов рублей, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778655263.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777748323.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, санкции в отношении россии, ямало-ненецкий автономный округ (янао)