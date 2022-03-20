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Украинские военные обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/grad-1779162346.html
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 20.03.2022
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 18:55 обстреляли Донецк из БМ-21 "Град", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T19:20
2022-03-20T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска в 18:55 обстреляли Донецк из БМ-21 "Град", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению &lt;...&gt; н. п. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина
19:20 20.03.2022 (обновлено: 19:58 20.03.2022)
 
Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк из БМ-21 "Град" 20 ракетами

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска в 18:55 обстреляли Донецк из БМ-21 "Град", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <...> н. п. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.
Кадры из освобожденного поселка Степное, где накануне шли бои - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 19:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Появилось видео из освобожденного от националистов Степного
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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