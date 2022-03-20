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Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"

Украинские военные обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 20.03.2022

Украинские военные обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска в 18:55 обстреляли Донецк из БМ-21 "Град", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T19:20

2022-03-20T19:20

2022-03-20T19:58

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донецк (днр)

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украина

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ДОНЕЦК, 20 мар — РИА Новости. Украинские войска в 18:55 обстреляли Донецк из БМ-21 "Град", сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению <...> н. п. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но, по словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, украина