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Названы знаки зодиака, которым можно доверить деньги - РИА Новости, 20.03.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Названы знаки зодиака, которым можно доверить деньги
Названы знаки зодиака, которым можно доверить деньги - РИА Новости, 20.03.2022
Названы знаки зодиака, которым можно доверить деньги
Найти того, кто действительно позаботится о чужих деньгах, — трудно. Жадность и зависть могут любого спровоцировать на обман. Представителям каких знаков... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T06:26
2022-03-20T06:33
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Найти того, кто действительно позаботится о чужих деньгах, — трудно. Жадность и зависть могут любого спровоцировать на обман. Представителям каких знаков зодиака можно доверить свои финансы, рассказали на сайте The Times of India. Рыбы порой кажутся слишком чувствительными. Но когда дело касается денег, они точно знают, как поступить. Рыбы понимают, как поддержать оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и изо всех сил стараются помочь тем, кто в этом нуждается.Тельцы честные и ненавидят лжецов. Они верят: нужно упорно трудиться, чтобы неплохо зарабатывать и скорее предпочтут перестраховаться, чем пойти на риск. Очевидно, что на них можно положиться в финансовых вопросах. Девы практичны, методичны и честно выполняют свою работу, поэтому маловероятно, что они посмеют сделать что-то плохое другим, особенно если это связано с деньгами. Если доверите им свои сбережения, то велика вероятность, что не столкнетесь со стрессом. Скорпионы только и думают о безопасности, когда речь заходит о деньгах. А еще они ярые правдолюбцы. Скорпионы навсегда возненавидят того, кто их обманет, и даже будут строить планы, как бы отомстить обидчику. Лгать насчет денег они тоже вряд ли будут. Поэтому им и доверяют. Козероги очень тщательно ведут бюджет. На них всегда можно положиться в финансовом плане. Они позаботятся о том, чтобы все было в порядке и хорошо организовано.
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни
06:26 20.03.2022 (обновлено: 06:33 20.03.2022)
 
Названы знаки зодиака, которым можно доверить деньги

Астролог назвал пять знаков зодиака, которым можно доврить свои деньги

© Pixabay / Maria_DomninaДеньги в кармане
Деньги в кармане - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© Pixabay / Maria_Domnina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Найти того, кто действительно позаботится о чужих деньгах, — трудно. Жадность и зависть могут любого спровоцировать на обман. Представителям каких знаков зодиака можно доверить свои финансы, рассказали на сайте The Times of India.
Рыбы порой кажутся слишком чувствительными. Но когда дело касается денег, они точно знают, как поступить. Рыбы понимают, как поддержать оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и изо всех сил стараются помочь тем, кто в этом нуждается.
Тельцы честные и ненавидят лжецов. Они верят: нужно упорно трудиться, чтобы неплохо зарабатывать и скорее предпочтут перестраховаться, чем пойти на риск. Очевидно, что на них можно положиться в финансовых вопросах.
Девы практичны, методичны и честно выполняют свою работу, поэтому маловероятно, что они посмеют сделать что-то плохое другим, особенно если это связано с деньгами. Если доверите им свои сбережения, то велика вероятность, что не столкнетесь со стрессом.
Скорпионы только и думают о безопасности, когда речь заходит о деньгах. А еще они ярые правдолюбцы. Скорпионы навсегда возненавидят того, кто их обманет, и даже будут строить планы, как бы отомстить обидчику. Лгать насчет денег они тоже вряд ли будут. Поэтому им и доверяют.
Козероги очень тщательно ведут бюджет. На них всегда можно положиться в финансовом плане. Они позаботятся о том, чтобы все было в порядке и хорошо организовано.
Девушки сплетничают - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 07:59Культура
Названы знаки зодиака, которые больше всех любят сплетничать
 
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