https://ria.ru/20220320/gaz-1779089282.html
Аналитик: Европа вряд ли сильно сократит потребление российского газа
Аналитик: Европа вряд ли сильно сократит потребление российского газа - РИА Новости, 20.03.2022
Аналитик: Европа вряд ли сильно сократит потребление российского газа
Европейские потребители в 2022 году вряд ли сильно сократят потребление российского газа, сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T03:45
2022-03-20T03:45
2022-03-20T03:45
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европа
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Европейские потребители в 2022 году вряд ли сильно сократят потребление российского газа, сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.Кроме того, сейчас Европа снижает долю ископаемых источников в энергобалансе: продолжается ввод новых ВИЭ-проектов, проводятся мероприятия по энергосбережению и декарбонизации, добавил собеседник агентства.Увеличение поставок газа в 2022 году из других, нероссийских, источников несомненно будет, прежде всего — в сжиженном виде (СПГ), считает аналитик ЦСР. Но с учётом ограничений в инфраструктуре по сжижению у мировых поставщиков и сохраняющегося спроса на газ в других регионах мира ожидается сохранение высокого уровня цен на газ в Европе в течение всего периода накопления запасов, подчеркнул он."При этом пока Россия не ограничивала экспорт газа в Европу, в том числе по украинскому маршруту, а последний принятый пакет санкций в отношении России не затрагивал поставки газа. Это несколько успокаивающе подействовало на европейских потребителей, в результате чего цена после фантастического скачка 7 марта до уровня в 2700 долларов за тысячу кубометров упала почти в три раза", — заключил Колобанов.
https://ria.ru/20220319/germaniya-1779038763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, в мире
Аналитик: Европа вряд ли сильно сократит потребление российского газа
Аналитик Колобанов: Европа вряд ли сильно сократит потребление российского газа
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Европейские потребители в 2022 году вряд ли сильно сократят потребление российского газа, сказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.
"Громкие заявления европейских чиновников о возможности сокращения уже в текущем году потребления газа на величину, равную 2/3 от годового объема российских поставок, вряд ли будут реализованы, хотя высокие цены на газ в некоторой степени сократят потенциальный спрос на этот энергоресурс", — отметил аналитик.
Кроме того, сейчас Европа
снижает долю ископаемых источников в энергобалансе: продолжается ввод новых ВИЭ-проектов, проводятся мероприятия по энергосбережению и декарбонизации, добавил собеседник агентства.
Увеличение поставок газа в 2022 году из других, нероссийских, источников несомненно будет, прежде всего — в сжиженном виде (СПГ), считает аналитик ЦСР. Но с учётом ограничений в инфраструктуре по сжижению у мировых поставщиков и сохраняющегося спроса на газ в других регионах мира ожидается сохранение высокого уровня цен на газ в Европе в течение всего периода накопления запасов, подчеркнул он.
"При этом пока Россия
не ограничивала экспорт газа в Европу, в том числе по украинскому маршруту, а последний принятый пакет санкций в отношении России не затрагивал поставки газа. Это несколько успокаивающе подействовало на европейских потребителей, в результате чего цена после фантастического скачка 7 марта до уровня в 2700 долларов за тысячу кубометров упала почти в три раза", — заключил Колобанов.