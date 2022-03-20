20:27 20.03.2022 (обновлено: 23:22 20.03.2022)
Глава СК поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии
Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК России Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК России Александр Бастрыкин
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии, сообщается в Telegram-канале СК.
Посольство России в Таллине сообщало в Telegram, что 19 марта был совершен очередной акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии — сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту. В российской дипмиссии отметили, что это надругательство над государственным символом Российской Федерации явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии, а также пренебрежительного отношения эстонских властей к своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство неоднократно обращало внимание.
"В связи с этим председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК России ("Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации").