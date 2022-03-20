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Глава СК поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии - РИА Новости, 20.03.2022
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Глава СК поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии
Глава СК поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии - РИА Новости, 20.03.2022
Глава СК поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии, сообщается в... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:27
2022-03-20T23:22
александр бастрыкин
россия
эстония
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
тарту
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии, сообщается в Telegram-канале СК.Посольство России в Таллине сообщало в Telegram, что 19 марта был совершен очередной акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии — сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту. В российской дипмиссии отметили, что это надругательство над государственным символом Российской Федерации явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии, а также пренебрежительного отношения эстонских властей к своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство неоднократно обращало внимание."В связи с этим председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России", — говорится в сообщении.Отмечается, что в действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК России ("Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации").
https://ria.ru/20220320/natsbatalon-1779168654.html
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эстония
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александр бастрыкин, россия, эстония, в мире, следственный комитет россии (ск рф), тарту
20:27 20.03.2022 (обновлено: 23:22 20.03.2022)
 
Глава СК поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии

Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК России Александр Бастрыкин
Глава СК России Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК России Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии, сообщается в Telegram-канале СК.
Посольство России в Таллине сообщало в Telegram, что 19 марта был совершен очередной акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии — сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту. В российской дипмиссии отметили, что это надругательство над государственным символом Российской Федерации явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии, а также пренебрежительного отношения эстонских властей к своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство неоднократно обращало внимание.
"В связи с этим председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК России ("Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации").
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Александр БастрыкинРоссияЭстонияВ миреСледственный комитет России (СК РФ)Тарту
 
 
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