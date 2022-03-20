https://ria.ru/20220320/flag-1779169458.html

Глава СК поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии

Глава СК поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии - РИА Новости, 20.03.2022

Глава СК поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии, сообщается в... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T20:27

2022-03-20T20:27

2022-03-20T23:22

александр бастрыкин

россия

эстония

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

тарту

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии, сообщается в Telegram-канале СК.Посольство России в Таллине сообщало в Telegram, что 19 марта был совершен очередной акт вандализма в отношении посольства России в Эстонии — сорван российский флаг со здания, где размещена канцелярия посольства в городе Тарту. В российской дипмиссии отметили, что это надругательство над государственным символом Российской Федерации явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии, а также пренебрежительного отношения эстонских властей к своим обязательствам по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, на что посольство неоднократно обращало внимание."В связи с этим председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК России организовать проведение доследственной проверки по данному факту, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России", — говорится в сообщении.Отмечается, что в действиях неизвестных лиц могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК России ("Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации").

https://ria.ru/20220320/natsbatalon-1779168654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

александр бастрыкин, россия, эстония, в мире, следственный комитет россии (ск рф), тарту