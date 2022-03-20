https://ria.ru/20220320/feyki-1779101105.html

Французский доброволец раскритиковал Запад за поток фейк-ньюс о Донбассе

Французский доброволец раскритиковал Запад за поток фейк-ньюс о Донбассе - РИА Новости, 20.03.2022

Французский доброволец раскритиковал Запад за поток фейк-ньюс о Донбассе

Поток фейк-ньюс западных СМИ после начала военной спецоперации России на Украине превратился в цунами, заявил в интервью РИА Новости французский доброволец,... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:22

2022-03-20T09:22

2022-03-20T15:32

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Поток фейк-ньюс западных СМИ после начала военной спецоперации России на Украине превратился в цунами, заявил в интервью РИА Новости французский доброволец, снайпер Эрван Кастель.Ему 58 лет, он ветеран французской армии, который прибыл в Донбасс в ряды Народной милиции еще в феврале 2014 года."Я здесь нахожусь уже восемь лет и могу сказать, что поток дезинформации, который можно охарактеризовать как цунами, начался в момент спецоперации российской армии в западных СМИ в манере истерики, не имеющей границ", — сказал Кастель.В качестве примера он привел атаку ракетой "Точка-У", когда украинцы нанесли удар по центру Донецка, в результате чего погиб 21 человек, а несколько десятков получили ранения."Были многочисленные фотографии и репортажи с улиц, где взорвалась ракета. И эти фотографии, сделанные в Донецке, я увидел в итальянской газете с репортажем о бомбардировке Киева российской армией. Вот наглядный пример фейк-ньюс, то есть они используют фотографии ракетного удара по Донецку украинцами, чтобы обвинить российскую армию в бомбардировке Киева", — сказал французский доброволец.По его словам, в такой подтасовке нет ни необходимости, ни рациональности, ни профессионализма."И при этом никто такие репортажи не проверяет на предмет правды, не изучает работу журналиста. К сожалению, западная общественность потребляет все. Это пир вранья", — сказал Кастель.По его словам, точно так же бомбардировка Запорожской АЭС выдана за удар российской армии, в то время как это было сделано Нацгвардией Украины. И затем западные СМИ использовали нарезки отснятых видеоматериалов для того, чтобы обвинить в этом российскую армию, отметил французский доброволец."Это полный абсурд, безграничная истерия, вранье, но на Западе общественность, недообразованная школьным воспитанием, настолько доверяет СМИ, что они готовы верить во все что угодно. Это фактически западная теология", — сказал Кастель.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/feyk-1779030211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Французский доброволец о геноциде русских на Украине и фейк-новостях Французский доброволец, снайпер Эрван Кастель, прибывший в Донбасс в 2014-м и вступивший в ряды народной милиции, рассказал РИА Новости о своем видении ситуации: уничтожение русскоязычных в Донбассе украинскими радикалами стало носить характер геноцида, поток фейков в западных СМИ превратился в цунами. 2022-03-20T09:22 true PT3M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донбасс, украина