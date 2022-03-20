https://ria.ru/20220320/ekonomika-1779093104.html

Во Франции спрогнозировали глобальные последствия спецоперации на Украине

Во Франции спрогнозировали глобальные последствия спецоперации на Украине - РИА Новости, 20.03.2022

Во Франции спрогнозировали глобальные последствия спецоперации на Украине

Ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики, ослабевшей после пандемии, и может навсегда изменить ее. С таким предупреждением выступило... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T06:04

2022-03-20T06:04

2022-03-20T07:27

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ситуация на Украине замедлит восстановление мировой экономики, ослабевшей после пандемии, и может навсегда изменить ее. С таким предупреждением выступило французское издание Le Monde.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отмечает газета, прогнозирует, что рост мирового ВВП сократится на 1 процентный пункт, а инфляция – вырастет на 2,5 процентных пункта. "Этот кризис уже проявляется в виде роста цен на энергоресурсы, продукты питания и отдельные металлы", — приводит Le Monde слова старшего экономиста ОЭСР Лоренс Бун.Как отмечает издание, организация, которая в минувшем декабре предсказывала, что рост мировой экономики по итогам 2022 года составит 4,5%, ранее решила отменить намеченную на начало марта публикацию своих очередных прогнозов в связи с "усилением факторов неопределенности".Le Monde приводит также мнение Международного валютного фонда, полагающего, что российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины может обернуться для мировой экономики долгоиграющими последствиями. "В более долгосрочной перспективе этот конфликт может фундаментальным образом изменить мировой экономический и геополитический порядок — если изменятся условия торговли энергоресурсами, будут перестроены цепочки поставок, разделятся платежные сети и страны пересмотрят состав своих золотовалютных резервов", — цитирует издание МВФ.Россия начала 24 февраля специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220315/mvf-1778348010.html

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в мире, украина, россия, мвф, оэср, донбасс