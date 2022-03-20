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Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды
Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды - РИА Новости, 20.03.2022
Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды
Десерт “шомлои галушка” в Венгрии - это вовсе не вареник, как вы могли подумать. В Эстонии вам могут предложить “лучший улов каломеса”, а в США - “волосы ангела”. Глазунья в английском - это яйца “солнышком кверху”, и она может быть разной прожарки. Выпуск о названиях блюд, которые могут обескуражить и удивить неподготовленного едока.
2022-03-20T12:00
2022-03-20T12:00
2022-03-20T12:00
как это по-русски
подкаст
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Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды
Десерт “шомлои галушка” в Венгрии - это вовсе не вареник, как вы могли подумать. В Эстонии вам могут предложить “лучший улов каломеса”, а в США - “волосы ангела”. Глазунья в английском - это яйца “солнышком кверху”, и она может быть разной прожарки. Выпуск о названиях блюд, которые могут обескуражить и удивить неподготовленного едока.
audio/mpeg
Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды
Десерт “шомлои галушка” в Венгрии - это вовсе не вареник, как вы могли подумать. В Эстонии вам могут предложить “лучший улов каломеса”, а в США - “волосы ангела”. Глазунья в английском - это яйца “солнышком кверху”, и она может быть разной прожарки. Выпуск о названиях блюд, которые могут обескуражить и удивить неподготовленного едока.
audio/mpeg
О необычных названиях блюд в других языках рассказывают Мария и Алиса Андриановы, Антонина Патракова, Елизавета Вобликова и Илья Сластенов. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Наталия ШашинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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подкаст, аудио
Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды
Десерт “шомлои галушка” в Венгрии - это вовсе не вареник, как вы могли подумать. В Эстонии вам могут предложить “лучший улов каломеса”, а в США - “волосы ангела”. Глазунья в английском - это яйца “солнышком кверху”, и она может быть разной прожарки. Выпуск о названиях блюд, которые могут обескуражить и удивить неподготовленного едока.