https://ria.ru/20220320/eda-1778849465.html

Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды

Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды - РИА Новости, 20.03.2022

Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды

Десерт “шомлои галушка” в Венгрии - это вовсе не вареник, как вы могли подумать. В Эстонии вам могут предложить “лучший улов каломеса”, а в США - “волосы ангела”. Глазунья в английском - это яйца “солнышком кверху”, и она может быть разной прожарки. Выпуск о названиях блюд, которые могут обескуражить и удивить неподготовленного едока.

2022-03-20T12:00

2022-03-20T12:00

2022-03-20T12:00

как это по-русски

подкаст

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Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды Десерт “шомлои галушка” в Венгрии - это вовсе не вареник, как вы могли подумать. В Эстонии вам могут предложить “лучший улов каломеса”, а в США - “волосы ангела”. Глазунья в английском - это яйца “солнышком кверху”, и она может быть разной прожарки. Выпуск о названиях блюд, которые могут обескуражить и удивить неподготовленного едока. audio/mpeg

Три вида глазуньи и "холодная собака": странные названия еды Десерт “шомлои галушка” в Венгрии - это вовсе не вареник, как вы могли подумать. В Эстонии вам могут предложить “лучший улов каломеса”, а в США - “волосы ангела”. Глазунья в английском - это яйца “солнышком кверху”, и она может быть разной прожарки. Выпуск о названиях блюд, которые могут обескуражить и удивить неподготовленного едока. audio/mpeg

О необычных названиях блюд в других языках рассказывают Мария и Алиса Андриановы, Антонина Патракова, Елизавета Вобликова и Илья Сластенов. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Наталия ШашинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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