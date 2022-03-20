https://ria.ru/20220320/drony-1779171439.html
Российские военнослужащие уничтожили 214 украинских дронов
Российские военнослужащие уничтожили 214 украинских дронов - РИА Новости, 20.03.2022
Российские военнослужащие уничтожили 214 украинских дронов
Российская армия с начала военной спецоперации на Украине уничтожила 214 украинских военных беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T20:49
2022-03-20T20:49
2022-03-20T20:49
украина
вооруженные силы украины
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777820033_370:124:3002:1605_1920x0_80_0_0_0cfdaa322c224b6f837d742d5a0b27b3.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская армия с начала военной спецоперации на Украине уничтожила 214 украинских военных беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220320/obstrely-1779170722.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777820033_361:0:3002:1981_1920x0_80_0_0_c56846fe1462bb2570ac3e2d1de58164.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Российские военнослужащие уничтожили 214 украинских дронов
Минобороны сообщило, что российские военнослужащие уничтожили 214 украинских дронов