https://ria.ru/20220320/drony-1779171439.html

Российские военнослужащие уничтожили 214 украинских дронов

Российские военнослужащие уничтожили 214 украинских дронов - РИА Новости, 20.03.2022

Российские военнослужащие уничтожили 214 украинских дронов

Российская армия с начала военной спецоперации на Украине уничтожила 214 украинских военных беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T20:49

2022-03-20T20:49

2022-03-20T20:49

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская армия с начала военной спецоперации на Украине уничтожила 214 украинских военных беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, вооруженные силы украины, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф