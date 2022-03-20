https://ria.ru/20220320/donetsk-1779136012.html

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.03.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили один снаряд калибром 152 мм по Петровскому району Донецка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T15:02

2022-03-20T15:02

2022-03-20T17:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779148255_0:370:961:911_1920x0_80_0_0_b1b92c29a40c6405e2a56554204ee09d.jpg

ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили один снаряд калибром 152 мм по Петровскому району Донецка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущен один снаряд калибром 152 мм", - написало представительство в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/rosgvardiya-1779132006.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина