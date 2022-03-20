https://ria.ru/20220320/donetsk-1779136012.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили один снаряд калибром 152 мм по Петровскому району Донецка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T15:02
2022-03-20T15:02
2022-03-20T17:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили один снаряд калибром 152 мм по Петровскому району Донецка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущен один снаряд калибром 152 мм", - написало представительство в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
15:02 20.03.2022 (обновлено: 17:01 20.03.2022)
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ДНР: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка