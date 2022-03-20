https://ria.ru/20220320/donetsk-1779117267.html
ВСУ выпустили по Донецку 20 мин
ВСУ выпустили по Донецку 20 мин - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ выпустили по Донецку 20 мин
Украинские войска обстреляли Донецк в ДНР, выпустили 20 мин калибром 120 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T12:09
2022-03-20T12:09
2022-03-20T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк в ДНР, выпустили 20 мин калибром 120 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.50 - н.п. Марьинка – г. Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 20 мин калибром 120 мм", - написало представительство в Telegram.О пострадавших и жертвах не сообщалось.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/obstrel-1779114387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
12:09 20.03.2022 (обновлено: 12:31 20.03.2022)
ВСУ выпустили по Донецку 20 мин
ВСУ выпустили по Донецку 20 мин калибра 120 миллиметров