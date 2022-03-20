https://ria.ru/20220320/donetsk-1779111919.html
ВСУ обстреляли из "Градов" Донецк
ВСУ обстреляли из "Градов" Донецк - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ обстреляли из "Градов" Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T11:10
2022-03-20T11:10
2022-03-20T12:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.10 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/bolnitsa-1779106339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина
11:10 20.03.2022 (обновлено: 12:04 20.03.2022)
ВСУ обстреляли из "Градов" Донецк
ДНР: украинские войска обстреляли из "Градов" Донецк