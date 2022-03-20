09:59 20.03.2022 (обновлено: 10:09 20.03.2022)
В Донецке более 19 тысяч абонентов остались без света
Из-за обстрелов Донецка со стороны ВСУ более 19 тысяч абонентов остались без света
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМногоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка
Многоэтажный дом, пострадавший от обстрелов ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Более 19 тысяч бытовых абонентов остались без электричества из-за боевых действий в Донецке, сообщает министерство угля и энергетики ДНР.
"В результате боевых действий в 9.02 в Донецке обесточено: 67 ТП, 11 котельных, 11 школ, две больницы, 11 000 бытовых абонентов (Ворошиловский РЭС); 60 ТП, пять котельных, одна больница, пять школ, четыре детских сада, 8100 бытовых абонентов (Киевский РЭС)", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.