08:58 20.03.2022 (обновлено: 09:00 20.03.2022)
ВСУ выпустили еще пять мин по Донецку
ДНР: украинские войска выпустили еще пять мин по Донецку
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено 5 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Марьинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.36.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.