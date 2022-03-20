https://ria.ru/20220320/donetsk-1779098520.html
ВСУ обстреляли Донецк минами калибра 120 миллиметров
ВСУ обстреляли Донецк минами калибра 120 миллиметров - РИА Новости, 20.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк минами калибра 120 миллиметров
Украинские войска утром обстреляли Донецк, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T08:37
2022-03-20T08:37
2022-03-20T09:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
петровский район
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Донецк, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 3.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Марьинка – г. Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 3 мины калибром 120 мм… н.п. Марьинка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Как сообщается, первый обстрел был зафиксирован в 7.30, второй в 8.15.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220320/obstrel-1779080954.html
https://ria.ru/20220320/rassledovanie-1779083996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, петровский район, вооруженные силы рф
08:37 20.03.2022 (обновлено: 09:08 20.03.2022)
ВСУ обстреляли Донецк минами калибра 120 миллиметров
Украинские войска выпустили по Донецку три мины калибра 120 миллиметров и два снаряда