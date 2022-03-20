ДНР и Башкортостан подписали документ о развитии сотрудничества
Глава ДНР и Башкирии Пушилин и Хабиров подписали документ о развитии сотрудничества
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин и глава республики Башкортостан Радий Хабиров подписали документ о развитии сотрудничества, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Спасибо большое, что вы приехали даже в этот непростой и опасный в какой-то, наверное, степени период. Радий Фаритович, я очень вам признателен за вашу личную позицию здесь. Уже непосредственно. И то, что у нас появляется возможность взаимодействовать даже, пока еще не окончена война - уже делать первые шаги, заявить о своих намерениях, что мы будем дальше взаимодействовать, и это будет изложено, в том числе и на бумаге", - сказал глава ДНР Денис Пушилин перед подписанием коммюнике.
В свою очередь, глава республики Башкортостан Радий Хабиров поблагодарил главу ДНР за приём и отметил, что его визит в такое непростое "горячее" время для ДНР сознателен.
'Вы знаете, что мы сегодня действительно привезли второй конвой гуманитарной помощи. Мы специально хотели посмотреть, что конкретно нужно. Теперь мы подкорректировали - что точно нужно. Значит, нужно восстанавливать многие дома, поэтому мы будем оказывать помощь строительными материалами. Это то, чего у нас в Башкортостане достаточно много", - сказал Хабиров во время встречи с Пушилиным.
В конце встречи главы подписали коммюнике о сотрудничестве между ДНР и Башкортостаном.