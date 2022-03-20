https://ria.ru/20220320/donbass-1779144709.html

ДНР и Башкортостан подписали документ о развитии сотрудничества

ДНР и Башкортостан подписали документ о развитии сотрудничества - РИА Новости, 20.03.2022

ДНР и Башкортостан подписали документ о развитии сотрудничества

Глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин и глава республики Башкортостан Радий Хабиров подписали документ о развитии сотрудничества, передаёт... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T16:33

2022-03-20T16:33

2022-03-20T16:33

в мире

денис пушилин

радий хабиров

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной Республики Денис Пушилин и глава республики Башкортостан Радий Хабиров подписали документ о развитии сотрудничества, передаёт корреспондент РИА Новости."Спасибо большое, что вы приехали даже в этот непростой и опасный в какой-то, наверное, степени период. Радий Фаритович, я очень вам признателен за вашу личную позицию здесь. Уже непосредственно. И то, что у нас появляется возможность взаимодействовать даже, пока еще не окончена война - уже делать первые шаги, заявить о своих намерениях, что мы будем дальше взаимодействовать, и это будет изложено, в том числе и на бумаге", - сказал глава ДНР Денис Пушилин перед подписанием коммюнике.В свою очередь, глава республики Башкортостан Радий Хабиров поблагодарил главу ДНР за приём и отметил, что его визит в такое непростое "горячее" время для ДНР сознателен.'Вы знаете, что мы сегодня действительно привезли второй конвой гуманитарной помощи. Мы специально хотели посмотреть, что конкретно нужно. Теперь мы подкорректировали - что точно нужно. Значит, нужно восстанавливать многие дома, поэтому мы будем оказывать помощь строительными материалами. Это то, чего у нас в Башкортостане достаточно много", - сказал Хабиров во время встречи с Пушилиным.В конце встречи главы подписали коммюнике о сотрудничестве между ДНР и Башкортостаном.

https://ria.ru/20220320/pomosch-1779141014.html

https://ria.ru/20220306/pomosch-1776936776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, радий хабиров, донецкая народная республика