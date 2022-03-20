В ДНР свыше 6,6 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов
В ДНР свыше 6,6 тысячи абонентов остались без света из-за обстрелов со стороны ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Житель показывает дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Обстрелы украинских войск оставили более 6,6 тысячи абонентов в ДНР без энергоснабжения, заявил штаб территориальной обороны республики.
"В результате обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике обесточены 70 трансформаторных подстанций, четыре котельные, одна школа и свыше 6600 абонентов", - пишет штаб в Telegram со ссылкой на МЧС ДНР.
Сообщается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.