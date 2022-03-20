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За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей - РИА Новости, 20.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/donbass-1779102864.html
За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей
За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей - РИА Новости, 20.03.2022
За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей
Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:41
2022-03-20T10:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки ранены 19 мирных жителей, из них 17, в т.ч. 1 ребенок, с ранее освобожденных ДНР территорий… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 222 единицы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779100822.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
09:41 20.03.2022 (обновлено: 10:12 20.03.2022)
 
За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей

За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей, из них 17 с ранее освобожденных территорий

© РИА Новости / Алексей КуденкоБеженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Беженцы готовятся к посадке в автобус на Запорожском шоссе в Мариуполе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие сутки ранены 19 мирных жителей, из них 17, в т.ч. 1 ребенок, с ранее освобожденных ДНР территорий… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 222 единицы", - говорится в сообщении.
Бойцы Народной милиции ДНР осматривают машину, на которой приехали беженцы в село Безыменное в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
Вчера, 09:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из Мариуполя в ДНР за сутки эвакуировали 541 человека
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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