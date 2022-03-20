https://ria.ru/20220320/donbass-1779102864.html

За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей

За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей - РИА Новости, 20.03.2022

За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей

Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:41

2022-03-20T09:41

2022-03-20T10:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки ранены 19 мирных жителей, из них 17, в т.ч. 1 ребенок, с ранее освобожденных ДНР территорий… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 222 единицы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779100822.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк