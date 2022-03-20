https://ria.ru/20220320/donbass-1779102864.html
За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей
За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей - РИА Новости, 20.03.2022
За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей
Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:41
2022-03-20T09:41
2022-03-20T10:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 28 раз открывали огонь по ДНР, ранены 19 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За прошедшие сутки ранены 19 мирных жителей, из них 17, в т.ч. 1 ребенок, с ранее освобожденных ДНР территорий… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 222 единицы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779100822.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
09:41 20.03.2022 (обновлено: 10:12 20.03.2022)
За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей
За сутки в ДНР были ранены 19 мирных жителей, из них 17 с ранее освобожденных территорий