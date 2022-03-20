https://ria.ru/20220320/donbass-1779100189.html
Доброволец рассказал, как украинская сторона убивает людей в Донбассе
Доброволец рассказал, как украинская сторона убивает людей в Донбассе - РИА Новости, 20.03.2022
Доброволец рассказал, как украинская сторона убивает людей в Донбассе
Уничтожение русских и прорусских сил в Донбассе стало носить характер геноцида, заявил в интервью РИА Новости французский доброволец, снайпер Эрван Кастель. РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T09:11
2022-03-20T09:11
2022-03-20T12:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Уничтожение русских и прорусских сил в Донбассе стало носить характер геноцида, заявил в интервью РИА Новости французский доброволец, снайпер Эрван Кастель.Ему 58 лет, он ветеран французской армии, который прибыл в Донбасс в ряды Народной милиции ещё в феврале 2014 года."Украинская сторона считает, что русские, прорусские и русскоговорящие на Донбассе - это население для уничтожения не в военном смысле, а в смысле геноцида. Это носит характер геноцида", - сказал Кастель.Он сообщил, что у него есть свидетельства друзей в Мариуполе, с которыми он разговаривал по телефону, и которые сообщили ему, что они находятся в катастрофической ситуации из-за действий украинских радикалов. Об этих фактах он информировал представительство МККК (Международного комитета Красного Креста), чтобы они организовали вывод этих людей, которые заблокированы в своих домах и которым "мешают выйти из них радикалы-националисты и украинские солдаты"."Сегодня (19 марта) мне позвонила женщина, мать которой находится в Мариуполе, и рассказала, что в момент, когда она хотела покинуть свой дом, украинцы сожгли мебель и дом, несмотря на то, что это были просто гражданские люди", - сказал французский доброволец в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/zapros-1778561853.html
https://ria.ru/20220225/genotsid-1775005923.html
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Французский доброволец о геноциде русских на Украине и фейк-новостях
Французский доброволец, снайпер Эрван Кастель, прибывший в Донбасс в 2014-м и вступивший в ряды народной милиции, рассказал РИА Новости о своем видении ситуации: уничтожение русскоязычных в Донбассе украинскими радикалами стало носить характер геноцида, поток фейков в западных СМИ превратился в цунами.
2022-03-20T09:11
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PT3M51S
РИА Новости
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:11 20.03.2022 (обновлено: 12:59 20.03.2022)
Доброволец рассказал, как украинская сторона убивает людей в Донбассе
Доброволец Эрван Кастель заявил, что уничтожение людей в Донбассе носит характер геноцида