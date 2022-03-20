https://ria.ru/20220320/donbass-1779100189.html

Доброволец рассказал, как украинская сторона убивает людей в Донбассе

Доброволец рассказал, как украинская сторона убивает людей в Донбассе - РИА Новости, 20.03.2022

Доброволец рассказал, как украинская сторона убивает людей в Донбассе

Уничтожение русских и прорусских сил в Донбассе стало носить характер геноцида, заявил в интервью РИА Новости французский доброволец, снайпер Эрван Кастель. РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T09:11

2022-03-20T09:11

2022-03-20T12:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Уничтожение русских и прорусских сил в Донбассе стало носить характер геноцида, заявил в интервью РИА Новости французский доброволец, снайпер Эрван Кастель.Ему 58 лет, он ветеран французской армии, который прибыл в Донбасс в ряды Народной милиции ещё в феврале 2014 года."Украинская сторона считает, что русские, прорусские и русскоговорящие на Донбассе - это население для уничтожения не в военном смысле, а в смысле геноцида. Это носит характер геноцида", - сказал Кастель.Он сообщил, что у него есть свидетельства друзей в Мариуполе, с которыми он разговаривал по телефону, и которые сообщили ему, что они находятся в катастрофической ситуации из-за действий украинских радикалов. Об этих фактах он информировал представительство МККК (Международного комитета Красного Креста), чтобы они организовали вывод этих людей, которые заблокированы в своих домах и которым "мешают выйти из них радикалы-националисты и украинские солдаты"."Сегодня (19 марта) мне позвонила женщина, мать которой находится в Мариуполе, и рассказала, что в момент, когда она хотела покинуть свой дом, украинцы сожгли мебель и дом, несмотря на то, что это были просто гражданские люди", - сказал французский доброволец в Донбассе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/zapros-1778561853.html

https://ria.ru/20220225/genotsid-1775005923.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Французский доброволец о геноциде русских на Украине и фейк-новостях Французский доброволец, снайпер Эрван Кастель, прибывший в Донбасс в 2014-м и вступивший в ряды народной милиции, рассказал РИА Новости о своем видении ситуации: уничтожение русскоязычных в Донбассе украинскими радикалами стало носить характер геноцида, поток фейков в западных СМИ превратился в цунами. 2022-03-20T09:11 true PT3M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф