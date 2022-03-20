https://ria.ru/20220320/dollar-1779085313.html

Иран при снятии санкций сможет закупать оружие у России, заявил эксперт

Иран при снятии санкций сможет закупать оружие у России, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2022

Иран при снятии санкций сможет закупать оружие у России, заявил эксперт

Снятие нефтяного эмбарго с Ирана в случае подписания новой ядерной сделки может иметь неприятные последствия для США - на полученную валюту Исламская республика РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T03:18

2022-03-20T03:18

2022-03-20T03:36

экономика

джо байден

нед прайс

вена

иран

вооруженные силы рф

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Снятие нефтяного эмбарго с Ирана в случае подписания новой ядерной сделки может иметь неприятные последствия для США - на полученную валюту Исламская республика сможет начать закупать российское оружие, заявил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор дипакадемии МИД РФ Владимир Винокуров.В то же время, из-за принципиальных разногласий сторон Винокуров выразил сомнение, что новая ядерная сделка может быть заключена обозримой перспективе. "Вопрос – будет ли вообще заключена новая ядерная сделка. Пока иранцы сопротивляются, и я не знаю, насколько это все-таки реалистичная перспектива", - сказал он.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Помимо этого, на фоне международной напряженности на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, в СМИ стала появляться информация, согласно которой администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность убрать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в обмен на обязательство со стороны Тегерана перейти к деэскалации в регионе.

https://ria.ru/20220317/novak-1778739178.html

вена

иран

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, джо байден, нед прайс, вена, иран, вооруженные силы рф, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)