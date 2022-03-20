03:18 20.03.2022 (обновлено: 03:36 20.03.2022)
Иран при снятии санкций сможет закупать оружие у России, заявил эксперт
Эксперт Винокуров: Иран при снятии санкций сможет закупать оружие у России за нефтедоллары
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Снятие нефтяного эмбарго с Ирана в случае подписания новой ядерной сделки может иметь неприятные последствия для США - на полученную валюту Исламская республика сможет начать закупать российское оружие, заявил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор дипакадемии МИД РФ Владимир Винокуров.
"Иран – мощный игрок, в случае снятия нефтяного эмбарго и получения валюты с продажи углеводородов, он непременно захочет закупить оружие, в том числе у России, и США не смогут никак повлиять на это решение. Да, многих наших партнеров по ВТС им удалось запугать санкциями, но есть же и обратные примеры – Индия, Китай, Турция, на которых Штаты оказывали серьезное давление, но ничего у них не получилось. Тегеран даже и задумываться не будет и купит у нас оружие при наличии средств", - сказал он.
В то же время, из-за принципиальных разногласий сторон Винокуров выразил сомнение, что новая ядерная сделка может быть заключена обозримой перспективе. "Вопрос – будет ли вообще заключена новая ядерная сделка. Пока иранцы сопротивляются, и я не знаю, насколько это все-таки реалистичная перспектива", - сказал он.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Помимо этого, на фоне международной напряженности на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, в СМИ стала появляться информация, согласно которой администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность убрать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в обмен на обязательство со стороны Тегерана перейти к деэскалации в регионе.