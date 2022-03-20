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Иран при снятии санкций сможет закупать оружие у России, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2022
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Иран при снятии санкций сможет закупать оружие у России, заявил эксперт
Иран при снятии санкций сможет закупать оружие у России, заявил эксперт - РИА Новости, 20.03.2022
Иран при снятии санкций сможет закупать оружие у России, заявил эксперт
Снятие нефтяного эмбарго с Ирана в случае подписания новой ядерной сделки может иметь неприятные последствия для США - на полученную валюту Исламская республика РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T03:18
2022-03-20T03:36
экономика
джо байден
нед прайс
вена
иран
вооруженные силы рф
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Снятие нефтяного эмбарго с Ирана в случае подписания новой ядерной сделки может иметь неприятные последствия для США - на полученную валюту Исламская республика сможет начать закупать российское оружие, заявил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор дипакадемии МИД РФ Владимир Винокуров.В то же время, из-за принципиальных разногласий сторон Винокуров выразил сомнение, что новая ядерная сделка может быть заключена обозримой перспективе. "Вопрос – будет ли вообще заключена новая ядерная сделка. Пока иранцы сопротивляются, и я не знаю, насколько это все-таки реалистичная перспектива", - сказал он.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.Помимо этого, на фоне международной напряженности на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, в СМИ стала появляться информация, согласно которой администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность убрать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в обмен на обязательство со стороны Тегерана перейти к деэскалации в регионе.
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экономика, джо байден, нед прайс, вена, иран, вооруженные силы рф, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
03:18 20.03.2022 (обновлено: 03:36 20.03.2022)
 
Иран при снятии санкций сможет закупать оружие у России, заявил эксперт

Эксперт Винокуров: Иран при снятии санкций сможет закупать оружие у России за нефтедоллары

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Снятие нефтяного эмбарго с Ирана в случае подписания новой ядерной сделки может иметь неприятные последствия для США - на полученную валюту Исламская республика сможет начать закупать российское оружие, заявил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор дипакадемии МИД РФ Владимир Винокуров.
"Иран – мощный игрок, в случае снятия нефтяного эмбарго и получения валюты с продажи углеводородов, он непременно захочет закупить оружие, в том числе у России, и США не смогут никак повлиять на это решение. Да, многих наших партнеров по ВТС им удалось запугать санкциями, но есть же и обратные примеры – Индия, Китай, Турция, на которых Штаты оказывали серьезное давление, но ничего у них не получилось. Тегеран даже и задумываться не будет и купит у нас оружие при наличии средств", - сказал он.
В то же время, из-за принципиальных разногласий сторон Винокуров выразил сомнение, что новая ядерная сделка может быть заключена обозримой перспективе. "Вопрос – будет ли вообще заключена новая ядерная сделка. Пока иранцы сопротивляются, и я не знаю, насколько это все-таки реалистичная перспектива", - сказал он.
Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. Переговоры 31 декабря были приостановлены из-за новогодних праздников, 3 января стороны продолжили диалог в Вене. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
Помимо этого, на фоне международной напряженности на фоне спецоперации ВС РФ на Украине, в СМИ стала появляться информация, согласно которой администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность убрать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в обмен на обязательство со стороны Тегерана перейти к деэскалации в регионе.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 20:35
Новак сообщил о готовности Ирана развивать экономические связи с Россией
 
ЭкономикаДжо БайденНед ПрайсВенаИранВооруженные силы РФСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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