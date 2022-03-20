https://ria.ru/20220320/dnr-1779107544.html

ДНР взяла под контроль населенный пункт Степное

ДНР взяла под контроль населенный пункт Степное - РИА Новости, 20.03.2022

ДНР взяла под контроль населенный пункт Степное

Группировка войск ДНР взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие украинские подразделения, заявил в воскресенье на брифинге... РИА Новости, 20.03.2022

2022-03-20T10:28

2022-03-20T10:28

2022-03-20T10:33

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие украинские подразделения, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено до 25 человек личного состава, два танка, два БМП и пять автомобилей повышенной проходимости", - сказал Конашенков.Он добавил, что на направлении Новоселовка Вторая подразделения ДНР продвинулись на глубину до трех километров, пересекли дорогу Каменка – Верхнеторецкое, и ведут бой с первым парашютно-десантным батальоном 25 отдельной воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил.Большая часть этого населенного пункта была взята под контроль ночью, идут бои со вторым батальоном украинской бригады."Всего на данном направлении за ночь уничтожено до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров и четыре автомобиля повышенной проходимости. Наступательные действия продолжаются", - отметил Конашенков.

https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779100822.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр