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ДНР взяла под контроль населенный пункт Степное - РИА Новости, 20.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220320/dnr-1779107544.html
ДНР взяла под контроль населенный пункт Степное
ДНР взяла под контроль населенный пункт Степное - РИА Новости, 20.03.2022
ДНР взяла под контроль населенный пункт Степное
Группировка войск ДНР взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие украинские подразделения, заявил в воскресенье на брифинге... РИА Новости, 20.03.2022
2022-03-20T10:28
2022-03-20T10:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие украинские подразделения, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено до 25 человек личного состава, два танка, два БМП и пять автомобилей повышенной проходимости", - сказал Конашенков.Он добавил, что на направлении Новоселовка Вторая подразделения ДНР продвинулись на глубину до трех километров, пересекли дорогу Каменка – Верхнеторецкое, и ведут бой с первым парашютно-десантным батальоном 25 отдельной воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил.Большая часть этого населенного пункта была взята под контроль ночью, идут бои со вторым батальоном украинской бригады."Всего на данном направлении за ночь уничтожено до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров и четыре автомобиля повышенной проходимости. Наступательные действия продолжаются", - отметил Конашенков.
https://ria.ru/20220320/evakuatsiya-1779100822.html
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в мире, днр
10:28 20.03.2022 (обновлено: 10:33 20.03.2022)
 
ДНР взяла под контроль населенный пункт Степное

Группировка ДНР взяла под контроль населенный пункт Степное

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НМ ДНР
Военнослужащие НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Группировка войск ДНР взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие украинские подразделения, заявил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено до 25 человек личного состава, два танка, два БМП и пять автомобилей повышенной проходимости", - сказал Конашенков.
Он добавил, что на направлении Новоселовка Вторая подразделения ДНР продвинулись на глубину до трех километров, пересекли дорогу Каменка – Верхнеторецкое, и ведут бой с первым парашютно-десантным батальоном 25 отдельной воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил.
Большая часть этого населенного пункта была взята под контроль ночью, идут бои со вторым батальоном украинской бригады.
"Всего на данном направлении за ночь уничтожено до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров и четыре автомобиля повышенной проходимости. Наступательные действия продолжаются", - отметил Конашенков.
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